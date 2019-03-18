Пойман с поличным? У Киркорова требуют 272 миллиона

Французский композитор Дидье Маруани снова судится с народным артистом России Филиппом Киркоровым , несколько лет назад уличенным в плагиате. На этот раз музыкант попытается лишить «короля российской эстрады» 272 млн рублей.

Французский композитор и лидер группы Space Дидье Маруани подал новый иск к российскому певцу Филиппу Киркорову. По словам француза, мелодия песни народного артиста России «Жестокая любовь» полностью повторяет его произведение «A Symphonic space dream».

Фронтмен группы Space, который уже несколько лет судится с Киркоровым из-за плагиата, подал на российского певца иск на 272 млн рублей.

Об этом Маруани сообщил на пресс-конференции НСН, в ходе которой он даже пошутил над «королем российской эстрады». На вопрос, не желает ли Маруани «отомстить» Киркорову, перепев его хит прошлого года «Цвет настроения синий», француз ответил, что у него есть композиция со схожим названием «Just Blue», написанная еще в 1978 году.

«Кстати, «Just Blue» [«Просто синий» — «Газета.Ru»] специально для Киркорова была написана», — посмеялся Маруани.

Новый иск о нарушении Филиппом Киркоровым и композитором Олегом Попковым авторских прав французский музыкант подал 18 марта в Таганский суд Москвы . Об этом сообщил его адвокат Евгений Тарло.

«Иск предъявлен на 272 млн рублей пока. Иск предъявлен в связи с нарушением авторских прав французского композитора и исполнителя Дидье Маруани на его песню, права нарушены господином Киркоровым Филиппом Бедросовичем, композитором Попковым Олегом Владимировичем, а также их компаниями, которые использовали часть песни (причем, основную часть песни) в произведении, которое исполнял Филипп Киркоров под названием «Жестокая любовь», — рассказал Тарло.

По словам адвоката, заимствование Киркоровым значительной части песни Маруани было доказано специалистами после тщательного изучения деталей композиций.

«У нас есть подробное исследование, доказательство того, что эти два музыкальных произведения абсолютно сходны», — сообщил Тарло.

По словам француза, его главная цель — «защитить отцовство песни». Он также планирует подать иск о защите чести, достоинства и репутации к адвокату Александру Добровинскому , который занимался делом о плагиате в песне «Жестокая любовь» в 2016 году.

«Мы вынуждены предъявить иск о защите чести, достоинства, деловой репутации, потому что адвокат Добровинский его оскорбил, назвал вымогателем», — сказал Тарло.

Адвокат также назвал сумму второго иска, которая составит 15 млн рублей, сообщает РИА «Новости»

Во время прошлого судебного разбирательства в 2016 году Маруани не удалось доказать факт нарушения Киркоровым авторских прав.

«Я хотел именно показать, что я имею мужество предпринимать такие действия. Мне важно показать, что можно защищать авторские права. И с тех пор было четыре-пять исков, инициированных уже российскими композиторами», — отметил лидер группы Space.

Отмечается, что тогда Добровинский в ответ обвинил Мариуни в вымогательстве €1 млн, но уголовное дело на француза заводить не стали.

В середине марта Филипп Киркоров был обвинен в дебоше в аэропорту Узбекистана в компании Николая Баскова , пишет портал Ura.Ru. По данным источника, народные артисты России, находясь в Ташкенте, гримасничали на камеру и просили подарить им «узбекистанский» лимузин.

Популярные певцы прибыли в столицу Узбекистана для выступления на открытии ледового дворца «Хумо Арена». Однако, едва сойдя с самолета, артисты якобы сразу же стали вести себя «вызывающе», имитируя акцент местных жителей.

«Певцы, вышедшие на трап, сразу же начали «клоунаду», не скрывая своего пьяного и неадекватного состояния», — утверждают очевидцы.

Согласно прессе, жители Ташкента были возмущены неподобающим поведением Киркорова и Баскова: своих уже бывших кумиров люди обозвали «животными», «синяками» и «позорниками». Видео дебоша разлетелось по сети и собрало массу осуждающих комментариев, признаний в разочаровании артистами и заявлениями об отписке от них в соцсетях.