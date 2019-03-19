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«Ты же мать!»: раздетая Асмус всполошила народ 

Дни.ру 1 час назад
Фото: РИА Новости
В семействе актрисы Кристины Асмус и шоумена Гарика Харламова назрел разлад. Так решили поклонники артистки, увидев в микроблоге звезды откровенный снимок. Асмус в подписи призналась, что намеренно провоцирует аудиторию.
Известная российская актриса Кристина Асмус не скрывала своих целей, публикуя снимок в Instagram. Звезда предстала перед поклонниками в ванной в черном нижнем белье. Актриса томно выгибается под струями душа.
" Внимание! Фото заряжено на комментарии в стиле #тыжмать", — гласит подпись под снимком.
Судя по ней, реакцию части своих поклонников актриса предвидела.
И реакция не заставила себя ждать — но, может, не совсем такая, как ожидала Кристина Асмус. Поклонники решили, что в ее отношениях с супругом Гариком Харламовым назрел кризис. По мнению обеспокоенных фанатов, такие снимки актриса публикует неспроста. То покажется в нижнем белье на кровати, то в купальнике на отдыхе, демонстрируя все достоинства своей фигуры.
"Какие-то проблемы в семье, наверное. С чего бы так часто демонстрировать себя, полуголую? Зачем позорить мужа?", "Зачем выкладывать, если знаете на что заряжено это фото? Смысл? Читать негатив?", — спрашивают комментаторы.
Судя по всему, публикация Кристины Асмус стала ответом критикам, которые в последнее врнемя набрасываются на нее за подобные фотографии. Актрису обвиняют в откровенном бесстыдстве и напоминают, что "она же мать".
Однако мужа Кристины Асмус ее откровенность ничуть не смущает. Недавно Гарик собрал у себя на странице все самые нелепые комментарии под ее фотографиями:
"Харламов не удовлетворяет? Снова новый мужчина? Асмус снова удивила поклонников своим вульгарным образом без пристуствия мужа. Может, дело движется к разводу?".
Супруг Кристины Асмус ответил на эти измышления коротко, в своем стиле: это все бред и фигня, напоминает "7Дней".
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Шоу-бизнес , Гарик Харламов , Кристина Асмус
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