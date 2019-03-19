Смерть Юлии Началовой скрывали несколько часов

Родственники певицы Юлии Началовой держали в тайне информацию о ее смерти на протяжении первых нескольких часов. Об этом журналистам рассказала представитель певицы Анна Исаева.

По ее словам, на момент смерти певицы ее 11-летняя дочь находилась в аэропорту Лондона, где ожидала вылета в Москву . Близкие не хотели, чтобы девочка узнала об этом при таких обстоятельствах, поэтому скрывали кончину Началовой до возвращения ее дочери в столицу.

«Поскольку гаджеты есть у всех и новость моментально бы разлетелась, мы решили сознательно задержать сообщение на несколько часов, просто чтобы Вера могла спокойно сесть в самолёт и долететь до Москвы», — рассказала Исаева «Московскому комсомольцу».

В Лондон ребенок ездил с одноклассниками. В аэропорту его встретил бывший супруг певицы Евгений Алдонин . По его словам, девочка прилетела в хорошем настроении. Когда они сели в машину, отец сообщил ей о смерти мамы.

Юлия Началова, как напоминает RT, скончалась 16 марта. Она умерла в московской больнице в возрасте 38 лет. Причиной стал сильный абсцесс. Сердце певицы не выдержало.