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Смерть Юлии Началовой скрывали несколько часов 

Ura.Ru 57 минут назад
Родственники певицы Юлии Началовой держали в тайне информацию о ее смерти на протяжении первых нескольких часов. Об этом журналистам рассказала представитель певицы Анна Исаева.
По ее словам, на момент смерти певицы ее 11-летняя дочь находилась в аэропорту Лондона, где ожидала вылета в Москву. Близкие не хотели, чтобы девочка узнала об этом при таких обстоятельствах, поэтому скрывали кончину Началовой до возвращения ее дочери в столицу.
«Поскольку гаджеты есть у всех и новость моментально бы разлетелась, мы решили сознательно задержать сообщение на несколько часов, просто чтобы Вера могла спокойно сесть в самолёт и долететь до Москвы», — рассказала Исаева «Московскому комсомольцу».
В Лондон ребенок ездил с одноклассниками. В аэропорту его встретил бывший супруг певицы Евгений Алдонин. По его словам, девочка прилетела в хорошем настроении. Когда они сели в машину, отец сообщил ей о смерти мамы.
Юлия Началова, как напоминает RT, скончалась 16 марта. Она умерла в московской больнице в возрасте 38 лет. Причиной стал сильный абсцесс. Сердце певицы не выдержало.
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Шоу-бизнес , Видео , Евгений Алдонин , Московский комсомолец , Москва
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