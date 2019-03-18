Началову убила «супербактерия»

СМИ: Юлию Началову погубила «супербактерия»

Каждый третий больной сепсисом обречен, пишет Московский комсомолец ». Согласно статистике, каждую минуту от заражения крови в мире умирает 14 человек.

Количество больных сепсисом постоянно растет — это связано с ростом хирургических операций. В отделениях интенсивной терапии сепсис — самая частая причина смерти.

При этом количество антибиотиков, способных справиться с заражением крови, постоянно снижается. Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) называет устойчивость к антибиотикам одной из основных угроз человечеству.

По прогнозам экспертов, к 2050 году от инфекций, вызванных резистентными бактериями, будет умирать не менее 10 млн человек в год. Эксперты отмечают, что из 115 существующих антибиотиков 68 уже практически не действуют. На сегодняшний день в мире ежегодно регистрируется около 400 тысяч случаев инфекций с множественной устойчивостью к антимикробным препаратам.

Кроме того, регулярно появляются супербактерии, против которых бессильны все существующие антибиотики.

Вопрос создания нового класса лекарств, которые в будущем смогут заменить антибиотики, сегодня как никогда актуален. В ряде научных лабораторий ведутся эксперименты по выращиванию «бактерий-хищников», в России делают ставку на бактериафаги — вирусы, пожирающие бактерии.

Разрабатываются технологии по доставке микродоз препаратов непосредственно в клетку.