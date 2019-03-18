Сергей Шнуров озолотился на средстве от поноса

Артист раскрыл размер своего заработка в соцсетях. Сергей Шнуров рассказал, что может зарабатывать по миллиону в день только в Instagram.

В интервью Алексею Пивоварову для YouTube-канала «Редакция» лидер группы «Ленинград» признался, что на рекламе средства от поноса в личном микроблоге он озолотился — получил три миллиона рублей. После звезда добавила, что с момента публикации того поста его расценки выросли.

Заказать рекомендацию в Instagram-аккаунте артиста теперь стоит 4,5 миллиона рублей. Предложения с меньшими суммами Сергей Шнуров не рассматривает.

Звезда отметила, что могла бы получать со своего микроблога по миллиону в день, однако захламлять страницу не хочет из принципа. В соцсетях он высказывает свою точку зрения и тренирует «поэтическую мышцу».

Алексей Пивоваров заявил Сергею Шнурову, что иногда в его аккаунте появляются «недоделанные» стихи. Артист не растерялся, он отметил, что так и должно быть — «это такой формат». «Стихи там сиюминутные, я из пишу в режиме таком, едучи в машине, например. Если их публиковать, то они, естественно, требуют редакции», — объяснил артист.