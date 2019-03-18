Продюсер «Последнего героя» внес ясность в «проклятие» программы

Александр Любимов , продюсер телевизионного проекта «Последний герой», выходившего в эфир на Первом канале в 2000-х годах, призвал не искать мистических совпадений в смертях участников шоу.

Любимов напомнил, что телепроекте дважды принимал участие ведущий Николай Дроздов , который и сейчас, в 81 год, полон сил.

«Моей основной заботой был Николай Николаевич Дроздов, который проявил себя совершенно невероятным молодым человеком, показал пример <…> как надо жить и радоваться жизни. И с ним, слава тебе Господи, все в порядке — и сейчас, и тогда», — заявил Любимов РИА «Новости».

После смерти певицы Юлии Началовой СМИ обратили внимание, что она стала уже не первой погибшей участницей «Последнего героя».