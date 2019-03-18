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Продюсер «Последнего героя» внес ясность в «проклятие» программы 

Рамблер 16 минут назад
Фото: соцсети
Александр Любимов, продюсер телевизионного проекта «Последний герой», выходившего в эфир на Первом канале в 2000-х годах, призвал не искать мистических совпадений в смертях участников шоу.
Помощница Началовой вспомнила о последнем общении с певицей
Любимов напомнил, что телепроекте дважды принимал участие ведущий Николай Дроздов, который и сейчас, в 81 год, полон сил.
«Моей основной заботой был Николай Николаевич Дроздов, который проявил себя совершенно невероятным молодым человеком, показал пример <…> как надо жить и радоваться жизни. И с ним, слава тебе Господи, все в порядке — и сейчас, и тогда», — заявил Любимов РИА «Новости».
После смерти певицы Юлии Началовой СМИ обратили внимание, что она стала уже не первой погибшей участницей «Последнего героя».
До этого при различных обстоятельствах погибли автор проекта Сергей Супонев, ведущий первого сезона Сергей Бодров, участники шоу Сергей Сакин и Яна Волкова, а также певица Жанна Фриске, музыкант Крис Кельми, рэпер Кирилл Толмацкий и актриса Вера Глаголева.
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Шоу-бизнес , Вера Глаголева , Жанна Фриске , Кирилл Толмацкий , Николай Дроздов , Крис Кельми , Александр Любимов , Сергей Бодров , РИА Новости
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