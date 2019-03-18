Рынска сделала заявление на похоронах Малашенко

Медиаменеджера Игоря Малашенко убила депрессия, которую «включила» его бывшая жена. Об этом, как сообщает «Московский комсомолец», заявила вдова Малашенко Божена Рынска.

В 2018 году сооснователь НТВ Игорь Малашенко развелся с супругой Еленой Пивоваровой и женился на Божене Рынске, а в феврале 2019-го покончил с собой в Испании. Сегодня на Троекуровском кладбище состоялось прощание с ним.

Перед началом церемонии Рынска заявила журналистам, что ее супруг хоть и страдал от депрессии, однако «доконал» его раздел имущества с Пивоваровой в американском суде.

По словам Рынски, до начала февраля Малашенко был весел, здоров и хотел жить, а потом началось «ощущение какого-то кошмара».

Именно тогда Пивоварова и ее адвокаты стали устраивать «атаки» на Малашенко, которые «включали» его депрессию.