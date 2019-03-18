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Рынска сделала заявление на похоронах Малашенко 

Рамблер 2 часа назад
Фото: ТАСС
Медиаменеджера Игоря Малашенко убила депрессия, которую «включила» его бывшая жена. Об этом, как сообщает «Московский комсомолец», заявила вдова Малашенко Божена Рынска.
В 2018 году сооснователь НТВ Игорь Малашенко развелся с супругой Еленой Пивоваровой и женился на Божене Рынске, а в феврале 2019-го покончил с собой в Испании. Сегодня на Троекуровском кладбище состоялось прощание с ним.
Перед началом церемонии Рынска заявила журналистам, что ее супруг хоть и страдал от депрессии, однако «доконал» его раздел имущества с Пивоваровой в американском суде.
По словам Рынски, до начала февраля Малашенко был весел, здоров и хотел жить, а потом началось «ощущение какого-то кошмара».
Именно тогда Пивоварова и ее адвокаты стали устраивать «атаки» на Малашенко, которые «включали» его депрессию.
«Бывшая супруга Игоря знала, как ее включить, и она ее включила», — заявила Рынска.
Шоу-бизнес , Елена Пивоварова , Игорь Малашенко , НТВ
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