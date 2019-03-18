«Набивают себе рейтинги»: Решетова подвергла критике СМИ за неправдивые новости о себе

35-летний Тимати уже несколько лет встречается с моделью Анастасией Решетовой. Если первое время они старались не предавать огласке свои отношения, то теперь все чаще публикуют совместные фото. Избранница рэпера давно находится под пристальным вниманием общественности. А все из-за того, что Тимати не раз в прошлом году намекал, что хочет еще одного ребенка. Пока у него подрастает лишь дочь Алиса от экс-избранницы Алены Шишковой.

В конце прошлого года возникали слухи, что у влюбленных тайно состоялась помолвка и что они даже сыграли свадьбу. Однако эта информация так и не подтвердилась. Последние два месяца то и дело в прессу попадает информация о беременности Решетовой. То поклонники разглядят округлившийся живот на ее новых фото, то кто-то сообщит, что видел девушку в центре планирования семьи. Сама модель еще пару недель назад заявила, что не находится в интересном положении. Она отметила, что злую шутку с ней сыграл плохой ракурс и не самая удачная одежда.

Однако даже после этих слов в прессе на днях вновь написали, что возлюбленная Тимати беременна. Она якобы стала меньше выходить в свет, а на снимках теперь позирует только в нарядах свободного кроя. Такой поворот событий вывел из себя Анастасию. Она написала гневный пост в соцсети, раскритиковав СМИ, которые пишут о ней неправдивую информацию.

«Стоило перестать появляться на людях и постоянно выкладывать новые снимки, а желтушные СМИ уже во всю потирают ручки и набивают себе рейтинги за счет тупейших статей, в содержании которых правда только то, что меня зовут Анастасия Решетова, все остальное ересь. Делать себе дешевый пиар на таких темах как семья, любовь и беременность в такой грязной форме — это дно», — заявила девушка.

Решетова заверила, что у нее в жизни все хорошо. Она отметила, что никто никогда не узнает правду, так как личная жизнь должна оставаться личной. Модель попросила журналистов больше ничего не придумывать. Поклонники встали на сторону девушки. Они попросили ее не реагировать на недостоверную информацию так остро. Также многие отметили, что ей стоит поберечь себя и свои нервы. Они пожелали возлюбленной Тимати счастья.