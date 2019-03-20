Автор хита Киркорова ответил Маруани на обвинения в плагиате

Автор популярной песни Филиппа Киркорова "Цвет настроения синий" Антон Пустовой ответил французскому композитору Дидье Маруани на обвинения в плагиате. Об этом сообщает kp.ru.

Как отмечается, это заявление вызвало у него большое удивление.

"Мы вчера послушали с коллегами эту мелодию и пришли к выводу, что у нее нет ничего общего с моей песней, кроме названия", — отметил Пустовой.

Он добавил, что это все "проделки" Маруани, который хочет "попиариться" за счет Киркорова.

Ранее сообщалось, что Маруани нашел у Киркорова новый плагиат. Во время пресс-конференции в НСН он заявил, что песня "Цвет настроения синий" напомнила ему его композицию 40-летней давности.