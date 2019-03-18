Последняя воля: где похоронят Началову

Официальные представители Юлии Началовой, которая умерла в одной из московских клиник 16 марта, сообщили о том, что появившиеся в СМИ сообщения о проблемах с выбором места для ее похорон не соответствуют действительности. Они подтвердили, что звезду похоронят на Троекуровском кладбище.

После появления в СМИ сообщений о том, что департамент торговли и услуг мэрии Москвы отказался выделять бесплатное место на Троекуровском кладбище для певицы Юлии Началовой, заявку на которое подали ее родственники, пиар-директор артистки Анна Исаева выступила с официальным опровержением этой информации, передает РИА «Новости»

«Родные Юлии Началовой опровергают информацию о трудностях захоронения, все вопросы решаются с помощью правительства Москвы, нам идут навстречу», — сказала Исаева.

С аналогичным заявлением выступил и руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк

«Никаких проблем с похоронами Юлии Началовой нет, она будет похоронена на Троекуровском кладбище», — сообщил Немерюк.

По словам отца певицы, ее смерть наступила 16 марта в одной из московских клиник из-за сильного абсцесса и заражения крови. Он подчеркнул, что сердце Началовой не выдержало, несмотря на то что врачи «делали все гениально» и старались спасти ее жизнь.

«Мы были рядом до последнего, но проститься так и не успели», — сказал он, передает «Регион Online».

По словам пиар-директора артистки, ее похороны пройдут в четверг, 21 марта, а желающие проститься с ней смогут сделать это с 12 до 14 часов. При этом за несколько часов до появления официальной информации источник в городской мэрии говорил о том, что Началову планируют похоронить 19 марта.

Скоропостижная смерть певицы удивила ее бывшего врача Василия Шурова, который лечил звезду от подагры. По его словам, ни одно из ранее диагностированных у Началовой заболеваний не могло привести к летальному исходу в столь сжатые сроки. Он подчеркнул, что до последнего моменты был уверен в ее выздоровлении, так как полгода назад видел ее в «относительно здоровом» состоянии.

Также его удивление вызвало то, что врачи не сразу назвали причину смерти певицы. Он также выразил скептическое отношение к опубликованной в СМИ версии о том, что обострение было вызвано кровотечением из-за легкой травмы ноги.

Названную отцом Началовой версию о смерти певицы из-за сепсиса Шуров назвал правдоподобной и отметил, что звезда привыкла терпеть боль и из-за этого могла не обратиться вовремя за медицинской помощью.

«Образовался гнойник. Потом сепсис и полиорганная недостаточность — это когда все органы перестают работать — аппарат ИВЛ за тебя дышит, но внутри уже все умерло. Люди за 2-3 суток сгорают. Выходит, дело даже не в подагре», — заявил он «Московскому Комсомольцу».

Подруга Началовой, чемпионка мира в женском одиночном фигурном катании Мария Бутырская в интервью Teleprogramma.pro обратила внимание на то, что Началова принимала участие в съемках программы «Последний герой» вместе с певицей Жанной Фриске и рэпером Кириллом Толмацким, известным под псевдонимом Децл, которые также скоропостижно скончались спустя несколько лет после окончания проекта.

Журналисты обратили внимание на то, что Началова стала девятым участником проекта, который умер с момента выхода «Последнего героя» на экран. В СМИ указали на то, что перед началом съемок жители островов, где они проходили, предупредили организаторов о том, что раньше на этих территориях жили индейцы майя, духи которых могло оскорбить проведение игр в костюмах племен.

О том, что она больна подагрой, Началова рассказала Борису Корчевникову в программе «Судьба человека». По ее словам, болезнь была вызвана пластической операцией, в результате которой не прижились импланты. Из-за этого началось заражение крови, которое привело к отказу почек и подагре. В сложившейся ситуации ей пришлось пройти ряд тяжелых операций по удалению силиконовой груди.

Сообщения о госпитализации звезды появились в начале марта, однако ее официальные представители назвали новости об ухудшении ее состояния «бредом». Лишь после того, как стало известно о степени серьезности проблем, с которыми столкнулась Началова, ее помощники подтвердили эту информацию в социальных сетях.