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«Свиньи»: Алена Водонаева резко высказалась о тех, кто бросает мусор прямо на улице 

Teleprogramma.pro + ещё 1 18 минут назад
Фото: Instagram
Алена Водонаева еще будучи участницей телепроекта «Дом-2» проявляла свой характер. Девушка обладает соблазнительной фигой, поэтому часто позволяет себе критиковать ленивых женщин, которые не могут или не хотят правильно питаться, ходить в спортзал, чтобы выглядеть эстетично. Впрочем, бывшая участница скандального телепроекта любит высказывать свое мнение на совершенно разные темы.
На днях Алена очень эмоционально отреагировала на дорожное видео, которое было сделано за границей. В кадре уборщик в оранжевом комбинезоне собирает мусор с дороги в совок. В этот момент водитель, который сидит в иномарке, начинает через приспущенное окно кидать окурки и бумажки под ноги уборщику. Происходящее замечает мужчина, который проходит рядом. Он забирает совок у уборщика и весь мусор закидывает обратно в машину на водителя. После этого он спокойно идет дальше.
«Просто идеально. Ежедневно в Московских пробках я наблюдаю подобных свиней, которые выкидывают мусор на улицы города. Если б вы знали, свиньи, как же вы бесите», — заявила Водонаева в соцсети.
Она назвала людей, которые мусорят на улицах, «быдлом» и «уродами». По мнению девушки, неважно, какая у человека марка автомобиля и уровень дохода. Алена уверена, что любой может просто собрать мусор в пакет и не загрязнять природу.
Многие согласились с мнением телеведущей. Они считают, что к природе нужно относится бережно. К слову, многие были обеспокоены совсем другим. Фанаты заметили, что Водонаева перестала выкладывать фото и видео со своим мужем Алексеем Комовым. Также на пальце девушке больше нет обручального кольца. Фанаты стали переживать за Алену. Они поинтересовались о том, не развелась ли она. «Замужем», — лаконично ответила звезда на волнующий многих вопрос.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Алексей Комов , Алена Водонаева
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