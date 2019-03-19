«Свиньи»: Алена Водонаева резко высказалась о тех, кто бросает мусор прямо на улице

Алена Водонаева еще будучи участницей телепроекта «Дом-2» проявляла свой характер. Девушка обладает соблазнительной фигой, поэтому часто позволяет себе критиковать ленивых женщин, которые не могут или не хотят правильно питаться, ходить в спортзал, чтобы выглядеть эстетично. Впрочем, бывшая участница скандального телепроекта любит высказывать свое мнение на совершенно разные темы.

На днях Алена очень эмоционально отреагировала на дорожное видео, которое было сделано за границей. В кадре уборщик в оранжевом комбинезоне собирает мусор с дороги в совок. В этот момент водитель, который сидит в иномарке, начинает через приспущенное окно кидать окурки и бумажки под ноги уборщику. Происходящее замечает мужчина, который проходит рядом. Он забирает совок у уборщика и весь мусор закидывает обратно в машину на водителя. После этого он спокойно идет дальше.

«Просто идеально. Ежедневно в Московских пробках я наблюдаю подобных свиней, которые выкидывают мусор на улицы города. Если б вы знали, свиньи, как же вы бесите», — заявила Водонаева в соцсети.

Она назвала людей, которые мусорят на улицах, «быдлом» и «уродами». По мнению девушки, неважно, какая у человека марка автомобиля и уровень дохода. Алена уверена, что любой может просто собрать мусор в пакет и не загрязнять природу.