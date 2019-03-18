Помощница Петросяна обвинила Степаненко в агрессии

Starhit 30-летняя помощница юмориста Татьяна Брухунова, вступив в перепалку с подписчиками в Instagram, обвинила бывшую жену Петросяна Елену Степаненко в «злости и неконтролируемой агрессии», сообщает

Пользователи соцсети в очередной раз обрушились на Брухунову с критикой в комментариях под снимками, иллюстрирующими отдых девушки в Объединённых Арабских Эмиратах. Под одной из фотографий появилась запись о том, что микроблог помощницы юмориста интересен подписчикам только из-за её связи с Петросяном.

Брухунова в ответ заявила, что людям, не уважающим её как личность, не стоит писать сообщения на её странице. На что одна из подписчиц посоветовала девушке поучиться мудрости у экс-супруги Петросяна Елены Степаненко.

«Учиться у Елены Степаненко можно только злости и неконтролируемой агрессии! Это не для меня», — парировала Брухунова.

Позже девушка разместила отдельный пост с посланием хейтерам, в котором посоветовала подписчикам «выдохнуть» и заняться собой.

«Уверена, каждому «сердобольному» советчику есть над чем работать не выходя за пределы своего дома», — отметила помощница юмориста.

Брухунова также рекомендовала пользователям сети направить «неуёмную энергию в сторону самосовершенства».