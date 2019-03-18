Актер «Физрука» жестко опозорился, поздравляя Грачевского

Звезду сериала «Физрук» Сычева высмеяли в соцсети за скриншот с сайтами интим-услуг

Актер Владимир Сычев поздравил в Instagram художественного руководителя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского, скомпрометировав себя ссылками на сайты с проститутками.

Звезда «Физрука» опубликовал скриншот с совместными снимками с Грачевским, забыв закрыть на экране вкладки с сайтами, предлагающими услуги проституток.

Через некоторое время Сычев заменил компрометирующую запись на другую, но внимательные подписчики тут же заметили подмену и поинтересовались: «А где проститутки?».

Однако подобные комментарии актер тут же удалил.

Борису Грачевскому 18 марта исполнилось 69 лет. В 1975 году он совместно с драматургом Александром Хмеликом основал детский киножурнал «Ералаш», в котором начали свою карьеру многие знаменитости.

В числе прочих, в подростковом возрасте в киножурнале снимался и Владимир Сычев.