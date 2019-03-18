Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Звезду сериала «Физрук» Сычева высмеяли в соцсети за скриншот с сайтами интим-услуг 

Рамблер + ещё 3 12 минут назад
Актер Владимир Сычев поздравил в Instagram художественного руководителя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского, скомпрометировав себя ссылками на сайты с проститутками.
Звезда «Физрука» опубликовал скриншот с совместными снимками с Грачевским, забыв закрыть на экране вкладки с сайтами, предлагающими услуги проституток.
Через некоторое время Сычев заменил компрометирующую запись на другую, но внимательные подписчики тут же заметили подмену и поинтересовались: «А где проститутки?».
Однако подобные комментарии актер тут же удалил.
Борису Грачевскому 18 марта исполнилось 69 лет. В 1975 году он совместно с драматургом Александром Хмеликом основал детский киножурнал «Ералаш», в котором начали свою карьеру многие знаменитости.
В числе прочих, в подростковом возрасте в киножурнале снимался и Владимир Сычев.
Шоу-бизнес , Видео , Владимир Сычев
Читайте также
Видео
«Оторопь и недоумение»: Путин заговорил на украинском
Политика
Научим, как Родину любить: Лоза осадил Макаревича за Крым
Шоу-бизнес Статьи
Украина спустила на Порошенко миллиарды рублей
Украина В мире
«Мне очень плохо»: последние слова Началовой перед смертью
Шоу-бизнес Статьи
Киев пришел в ярость после приезда Путина в Крым
Политика В мире
Актер «Физрука» жестко опозорился, поздравляя Грачевского
Шоу-бизнес
Пока вы не уснули: Макаревич вновь загнобил россиян
В мире
Совпадение? Продюсер «Последнего героя» пояснил «проклятие»
Шоу-бизнес
«Может предать Украину»: Савченко атаковала Зеленского
В мире Статьи
В парламенте Грузии подрались депутаты
Кавказ В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение