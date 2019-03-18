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Шнуров рассказал, почему скрывает жену 

Рамблер 19 минут назад
Фото: globallookpress.com
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в новом Youtube-проекте журналиста Алексея Пивоварова «Редакция» объяснил, почему на снимках в его Instagram никогда не видно лица супруги Ольги Абрамовой. По словам артиста, всё дело в отношении жены к популярности.
«Зачем ей это нужно? Чтобы она ходила по улицам и ее узнавали? Нет», — резко заявил Шнуров, подчеркнув, что сегодня его супругу на улицах никто не узнаёт.
В октябре 2018 года Сергей Шнуров женился в четвёртый раз. Избранницей артиста стала дочь бывшего топ-менеджера Уральской горно-металлургической компании Валерия Абрамова — Ольга Абрамова. Церемония бракосочетания прошла в условиях строжайшей секретности в Санкт-Петербурге.
Позже СМИ растиражировали информацию о том, что женщина взяла в свои руки все финансовые вопросы в группе «Ленинград» и урезала участникам коллектива зарплату, а некоторых и вовсе предложила уволить. Источник слухов связал это обстоятельство с тем, что, возможно, Шнуров сильно влюблён в новую супругу, поэтому позволил ей диктовать финансовую политику в группе. Экс-участник «Ленинграда» Стас Барецкий выразил мнение, что артист мог принять решение сам, но, опасаясь негативной реакции со стороны общественности, попытался «прикрыться» женой.
Комментарии
Шоу-бизнес , Ольга Абрамова , Стас Барецкий , Сергей Шнуров , Алексей Пивоваров , Валерий Абрамов , УГМК-Холдинг
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