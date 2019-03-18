Вдовец Фриске расскажет, как умирала Началова

Вдовец Фриске расскажет о последних днях Началовой

Телеведущий Дмитрий Шепелев посвятит новый выпуск своей программы «На самом деле» смерти певицы Юлии Началовой. Анонс опубликован на сайте «Первого канала».

В анонсе показаны отрывки эфира «На самом деле» от 12 февраля прошлого года, в котором обсуждалось лишение Началовой водительских прав. В той программе приняла участие сама певица и ее коллега Лариса Долина

Началову лишили прав в 2018 году после того, как ее остановили сотрудники ГИБДД . Полицейские заподозрили, что певица была нетрезва, а она отказалась от медосвидетельствования. Она объяснила, что отказалась из-за совокупности разных обстоятельств: была ночь, вокруг ее авто столпились семь сотрудников ГИБДД с оружием, и в итоге она испугалась выходить из машины.

Долина называла ситуацию с лишением прав «вопиющей несправедливостью». По ее словам, она категорически не допускает, что Началова могла сесть за руль в нетрезвом состоянии. Долина подчеркнула, что у певицы «очень большие проблемы со здоровьем». В программе рассказали, что Началова всегда четко выполняла указания врачей. Сама певица подчеркивала, что ее главной целью всегда было «родить здорового ребенка и не одного».

О смерти Юлии Началовой стало известно 16 марта. Певице было 38 лет. Отец артистки назвал причиной ее смерти абсцесс.

Последние дни жизни Началова провела в больнице в состоянии искусственной комы. Ее госпитализировали из-за резко выросшего уровня сахара в крови и обострившейся подагры.