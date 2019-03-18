Вдовец Фриске расскажет, как умирала Началова

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Вдовец Фриске расскажет о последних днях Началовой 

Рамблер 23 минуты назад
Телеведущий Дмитрий Шепелев посвятит новый выпуск своей программы «На самом деле» смерти певицы Юлии Началовой. Анонс опубликован на сайте «Первого канала».
Одиночество Юлии Началовой
В анонсе показаны отрывки эфира «На самом деле» от 12 февраля прошлого года, в котором обсуждалось лишение Началовой водительских прав. В той программе приняла участие сама певица и ее коллега Лариса Долина.
Началову лишили прав в 2018 году после того, как ее остановили сотрудники ГИБДД. Полицейские заподозрили, что певица была нетрезва, а она отказалась от медосвидетельствования. Она объяснила, что отказалась из-за совокупности разных обстоятельств: была ночь, вокруг ее авто столпились семь сотрудников ГИБДД с оружием, и в итоге она испугалась выходить из машины.
Долина называла ситуацию с лишением прав «вопиющей несправедливостью». По ее словам, она категорически не допускает, что Началова могла сесть за руль в нетрезвом состоянии. Долина подчеркнула, что у певицы «очень большие проблемы со здоровьем». В программе рассказали, что Началова всегда четко выполняла указания врачей. Сама певица подчеркивала, что ее главной целью всегда было «родить здорового ребенка и не одного».
О смерти Юлии Началовой стало известно 16 марта. Певице было 38 лет. Отец артистки назвал причиной ее смерти абсцесс.
Последние дни жизни Началова провела в больнице в состоянии искусственной комы. Ее госпитализировали из-за резко выросшего уровня сахара в крови и обострившейся подагры.
Комментарии4
Шоу-бизнес , Видео , Лариса Долина , Дмитрий Шепелев , ГИБДД
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