В Сети рассказали о проблемах с похоронами Началовой

Telegram-канал Baza сообщает, что семья певицы Юлии Началовой столкнулась с проблемами из-за ее похорон: родственники подали заявку на захоронение на Троекуровском кладбище, но в мэрии Москвы отказались выделять бесплатное место на кладбище.

По данным Baza, место на Троекуровском кладбище стоит 1 300 000 рублей. Семья Началовой решила обратиться в столичное правительство, чтобы добиться бесплатного захоронения.

Канал отмечает, что в противном случае Началову похоронят на ближайшем к месту прописки кладбище на окраине Москвы.

При этом пиар-директор Началовой Анна Исаева заявила РИА Новости , что проблем с организацией похорон нет. По ее словам, в правительстве Москвы «идут навстречу» семье певицы.

Глава московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заверил, что Началова будет похоронена на Троекуровском кладбище.

О смерти Юлии Началовой стало известно 16 марта. Певице было 38 лет. Отец артистки назвал причиной ее смерти абсцесс.

Последние дни жизни Началова провела в больнице в состоянии искусственной комы. Ее госпитализировали из-за резко выросшего уровня сахара в крови и обострившейся подагры.