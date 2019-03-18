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В Сети рассказали о проблемах с похоронами Началовой 

Рамблер + ещё 69 48 минут назад
Фото: globallookpress.com
Telegram-канал Baza сообщает, что семья певицы Юлии Началовой столкнулась с проблемами из-за ее похорон: родственники подали заявку на захоронение на Троекуровском кладбище, но в мэрии Москвы отказались выделять бесплатное место на кладбище.
По данным Baza, место на Троекуровском кладбище стоит 1 300 000 рублей. Семья Началовой решила обратиться в столичное правительство, чтобы добиться бесплатного захоронения.
Канал отмечает, что в противном случае Началову похоронят на ближайшем к месту прописки кладбище на окраине Москвы.
При этом пиар-директор Началовой Анна Исаева заявила РИА Новости, что проблем с организацией похорон нет. По ее словам, в правительстве Москвы «идут навстречу» семье певицы.
Глава московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заверил, что Началова будет похоронена на Троекуровском кладбище.
О смерти Юлии Началовой стало известно 16 марта. Певице было 38 лет. Отец артистки назвал причиной ее смерти абсцесс.
Последние дни жизни Началова провела в больнице в состоянии искусственной комы. Ее госпитализировали из-за резко выросшего уровня сахара в крови и обострившейся подагры.
Комментарии1
Шоу-бизнес , Алексей Немерюк , Правительство Москвы , РИА Новости
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