Макаревич обрушился на «орущих „Крым наш“» россиян 

Музыкант Андрей Макаревич раскритиковал в своем фейсбуке россиян, «орущих» о поддержке присоединения Крыма.
«Мы выросли на ваших песнях!» — процитировал он поклонников, поддерживающих возвращение Крыма и желающих с ним сфотографироваться.
По словам лидера группы «Машина времени», фотографироваться он готов и с теми, кто «орет "ура, Крым наш"», однако ему странно слышать от них, что они «выросли» на его песнях, потому что пел он о другом.
«Что ж вы так *** (плохо. — Прим. ред.) выросли? Плохо слушали?» — поинтересовался он и добавил, что «ни *** (при каких обстоятельствах. — Прим. ред.) красота не спасет мир».
В апреле 2018 года Андрей Макаревич назвал Крым «оккупированным» и отказался гастролировать там даже с «разрешения» властей Украины.