Макаревич обрушился на «орущих „Крым наш“» россиян

«Мы выросли на ваших песнях!» — процитировал он поклонников, поддерживающих возвращение Крыма и желающих с ним сфотографироваться.

По словам лидера группы «Машина времени», фотографироваться он готов и с теми, кто «орет "ура, Крым наш"», однако ему странно слышать от них, что они «выросли» на его песнях, потому что пел он о другом.

«Что ж вы так *** (плохо. — Прим. ред.) выросли? Плохо слушали?» — поинтересовался он и добавил, что «ни *** (при каких обстоятельствах. — Прим. ред.) красота не спасет мир».

В апреле 2018 года Андрей Макаревич назвал Крым «оккупированным» и отказался гастролировать там даже с «разрешения» властей Украины.