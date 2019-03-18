Собчак возмущена рассуждениями эксперта о смерти Началовой

Телеведущая Ксения Собчак в своем телеграм-канале рассказала о возмутивших ее рассуждениях эксперта о смерти певицы Юлии Началовой.

По словам Собчак, слова неназванного медика о гибели Юлии Началовой она услышала по радио в машине и не поверила своим ушам.

"В эфире Сергей Доренко обсуждал смерть Юлии Началовой. Приглашенный врач-эксперт на полном серьезе вещал, что, дескать, ничего поделать было нельзя, "раз такая судьба". Вы там вообще нормальные? Врач, дававший клятву Гиппократа, отдает состояние больного в руки чего-то неосязаемого?" — негодует звезда.

Юлия Началова умерла 16 марта в возрасте 38 лет.