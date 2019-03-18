Одиночество Юлии Началовой

Певица Юлия Началова ушла из жизни 16 марта. Ей было всего 38 лет. Личная жизнь певицы складывалась весьма непросто. Мы решили вспомнить, какие мужчины были рядом с Юлией все эти годы.

Первым мужем Началовой был экс-солист группы «Премьер-министр» Дмитрий Ланской. Они познакомилась еще во время учебы в музыкальном училище им. Гнесиных. Молодые люди поженились в 2001 году, Началовой тогда было 20 лет. Этот ранний брак не продлился долго и в 2004 году Юля и Дима развелись.

В 2005 году Началова познакомилась с футболистом Евгением Алдониным . В 2006 году они поженились и у пары родилась дочь Вера. Однако, когда ребенку исполнилось пять лет, в 2011 году, супруги развелись.

После брака с Алдониным Началова больше не вышла замуж, хотя ее отношения с хоккеистом Александром Фроловым продлились пять лет (с 2011 по 2016 годы). Постоянные игры, тренировки и сборы мешали влюбленным быть вместе. Весной 2016 пара рассталась.

Последним возлюбленным Юлии стал судья Вячеслав Кудря. Но их отношения не продлились и года. Осенью 2018-го Началова рассказала о расставании.