Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пенкин посвятил концерт Началовой 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Instagram
Друг и коллега скончавшейся певицы Юлии Началовой Сергей Пенкин посвятил концерт ее памяти. Об этом он сам рассказал в своем инстаграме.
Юлия Началова скончалась в субботу на 39-м году жизни. По словам отца певицы Виктора Началова, причиной ее смерти стала остановка сердца после заражения крови.
По словам врача Василия Шурова, шесть месяцев назад лечившего Началову, у нее была запущенная подагра, из-за чего почки не выполняли свою функцию должным образом.
Накануне певец Сергей Пенкин, друживший с Началовой, выступил с концертом в калининградском Светлогорске.
«Концерт я посвящаю памяти Юлии Началовой», — написал он в своем инстаграме незадолго до начала выступления.
На снимке, которым Пенкин сопроводил посвящение, певец и его команда позируют на сцене, на фоне пока еще пустых мест в зале, со скорбными выражениями на лицах. Никак иначе артист пока не отреагировал на смерть коллеги и подруги.
Комментарии
Шоу-бизнес , Сергей Пенкин
Читайте также
Видео
Россия снова запугала Запад ракетами
Политика Армия
Москва нашла способ проучить Киев за Крым
Политика
Корчевников не сдержал эмоции после смерти Началовой
Шоу-бизнес
Бородину обвинили в неуважении к памяти Началовой
Шоу-бизнес
Очевидцы сообщили об аварии на станции метро в Москве
Новости Москвы Происшествия
Блондинка демонстративно оплевала храм
Общество Происшествия
Аксенов назвал экспромтом решение о воссоединении Крыма
Политика
Крушение самолета снял пассажир
Происшествия
Европа отказала крымчанам в праве выбора
Европа В мире
Почему дату похорон Началовой перенесли
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение