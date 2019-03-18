Пенкин посвятил концерт Началовой

Юлия Началова скончалась в субботу на 39-м году жизни. По словам отца певицы Виктора Началова, причиной ее смерти стала остановка сердца после заражения крови.

По словам врача Василия Шурова, шесть месяцев назад лечившего Началову, у нее была запущенная подагра, из-за чего почки не выполняли свою функцию должным образом.

Накануне певец Сергей Пенкин, друживший с Началовой, выступил с концертом в калининградском Светлогорске.

«Концерт я посвящаю памяти Юлии Началовой», — написал он в своем инстаграме незадолго до начала выступления.

На снимке, которым Пенкин сопроводил посвящение, певец и его команда позируют на сцене, на фоне пока еще пустых мест в зале, со скорбными выражениями на лицах. Никак иначе артист пока не отреагировал на смерть коллеги и подруги.