Макаревич упрекнул россиян присоединением Крыма в 2014 году

Российский музыкант Андрей Макаревич обвинил своих слушателей в том, что они несколько лет назад "орали "Уракрымнаш". Об этом он написал в своем фейсбуке.

Музыкант рассказал, что его часто просят сделать с ним совместную фотографию со словами "мы выросли на ваших песнях".

"Господи. Да можно, конечно. Только что ж вы так херово выросли? Что ж вы орали "Уракрымнаш"? Плохо слушали?" — задался вопросом Макаревич.

Он также заверил, что "красота" мир "не спасет".

Ранее Макаревич призвал смириться с идиотизмом 80% населения.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и большинство западных стран итогов плебисцита не признают.