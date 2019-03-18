Виторган жалуется на шепот в спину после развода с Собчак

Актер Максим Виторган пожаловался на "шепот в спину" после объявления о расставании с Ксенией Собчак . Об этом он написал в своем инстаграме.

Виторган опубликовал свое фото и заявил, что драматично выглядит на репетициях, а также добавил, что при нем "говорят шепотом и крестят в спину".

Ранее Ксения Собчак намекнула на причины краха брака с Максимом Виторганом.

Она рассказала, что подарила супругу картину, на которой написано, что любовь — это цветок, который необходимо постоянно поливать.

Телеведущая уточнила, что невозможно разлюбить человека в один момент, так как в отношениях всегда копятся обиды и недомолвки.