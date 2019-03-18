Актер Максим Виторган пожаловался на "шепот в спину" после объявления о расставании с Ксенией Собчак. Об этом он написал в своем инстаграме.
Виторган опубликовал свое фото и заявил, что драматично выглядит на репетициях, а также добавил, что при нем "говорят шепотом и крестят в спину".
Ранее Ксения Собчак намекнула на причины краха брака с Максимом Виторганом.
Она рассказала, что подарила супругу картину, на которой написано, что любовь — это цветок, который необходимо постоянно поливать.
Телеведущая уточнила, что невозможно разлюбить человека в один момент, так как в отношениях всегда копятся обиды и недомолвки.