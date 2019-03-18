«Мы понимаем и вдохновляем друг друга»: Максим Фадеев рассказал об отношениях с Наргиз

Известный продюсер Максим Фадеев очень часто делится откровениями с поклонниками на своей странице в Instagram. На этот раз Фадеев рассказал о своих отношениях с певицей Наргиз, с которой продюсер уже давно тесно сотрудничает.

«С самого начала у нас с ней сложились теплые дружеские и творческие отношения. Мы понимаем и вдохновляем друг друга на создание интересной и необычной музыки», — написал Фадеев под снимком певицы, который он разместил на своей странице.

По словам Фадеева, уже пять лет певица является ведущим исполнителем лейбла MALFA. Также он рассказал, что несмотря на плотный гастрольный график Наргиз, сейчас они записывают сразу два сольных альбом певицы, один на русском, другой на английском языке.

Признавшись в теплых дружеских отношениях, Фадеев сделал певице и небольшую рекламу на своей странице. Совсем скоро продюсер пообещал порадовать поклонников новым треком в исполнении Наргиз. Когда именно, он уточнять не стал, заинтриговав поклонников.

«Я очень люблю Наргиз и жду нового альбома с большим удовольствием», «Очень ждём, творческих успехов вам!», «Заждались уже! Поскорее бы!», «С нетерпением! Уверена! Это будет очередной Хит!», — написали поклонники в комментариях к этому посту.

Напомним, что дружба Фадеева и Наргиз вызывает много слухов. В том числе, отношения творческого дуэта обсуждались после того, как продюсер подарил девушке на Новый год кольцо. Однако позднее он сам же рассказал, что это был символичный подарок — такие он делает всем музыкантам, которых считает своей семьей. При этом, Фадеев уже много лет в браке, и накануне рассказывал о том, как счастлив со своей супругой.