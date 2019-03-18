«Я бы всех подтянул за базар и наказал по закону»: Крид резко ответил критикам в Instagram

Певец посоветовал недоброжелателям заниматься своей жизнью.

Имя самого успешного исполнителя лейбла BlackStar Егора Крида всегда на пике зрительского интереса, уделяют внимание артисту из-за случающихся скандалов и журналисты. При этом сам певец практически никогда не комментирует ни события, связанные с его именем, ни сплетни.

Но так было до недавнего времени. Накануне Егор Крид на своей странице в Instagram обратился ко всем своим критикам, врагам и просто сплетникам. Пост у него получился весьма резкий и эмоциональный.

Так, Крид сообщил хейтерам о том, что им так и не удалось стравить его с Asap Rocky с помощью сфабрикованных вариантов переписки двух артистов. Кроме того, певец отметил, что он не будет поддаваться на провокации на улицах, в лживых статьях в СМИ. Не станет он обращать внимание и на разгромные комментарии в социальных сетях и приписывание его к числу людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

«Несмотря на мое толерантное отношение ко всем (исключая любую пропаганду), я не поменяю свою жизненную позицию и не перестану любить девушек, а они — меня», — обещает Крид.

Певец признается, что раньше негативные комментарии вызывали у него смех, теперь же он абсолютно равнодушен к ним. Главное, по мнению артиста, что его поклонники остались с ним. А обращаясь к завистникам лично, Егор Крид замечает, что, будь у него больше времени, он всех бы «подтянул за базар и наказал по закону». Так что артист советует всем своим врагам заниматься своей жизнью, а не тратить ее, рекламируя жизнь певца.

Напомним, портал Тeleprogramma.pro писал о недавнем откровенном признании артиста. Оказывает, несколько лет назад он мечтал быть молодым отцом и чуть не совершил ошибку.