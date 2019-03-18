«Он был и остался свиньей»: Сергей Бодров-старший вспомнил о встрече с Харви Вайнштейном

По мнению режиссера, голливудский скандал с сексуальными домогательствами оздоровит обстановку в Голливуде

Российский режиссер Сергей Бодров-старший поделился своим впечатлением от встречи с известным голливудским продюсером Харви Вайнштейном , который сейчас в США обвиняется в сексуальных домогательствах. Пообщаться со знаменитым продюсером Бодрову довелось несколько лет назад.

«Что говорить, Харви Вайнштейн — продюсер от бога, но он был и остался свиньей», — отмечает режиссер.

По словам Бодрова-старшего, Вайнштейн пригласил режиссера пообщаться после того, как продюсер посмотрел картину «Кавказский пленник». Назначив встречу на раннее утро, он несколько раз переносил ее. Когда же они, наконец, встретились, Вайнштейн сидел в номере отеля в белом халате и пил кофе.

«То есть деловые вопросы он решал вот так», — рассказал Бодров.

По словам режиссера, произошедший в Харви скандал серьезно меняет киноиндустрию в США и даже в некотором смысле оздоравливает обстановку в Голливуде, ведь Вайнштейн годами позволял себе очень многое, но при этом платил за молчание. Когда же все подробности его поведения стали известны, оказалось, что он такой в американской индустрии не один. Потому, заключает Сергей Бодров-старший, на фоне этих событий, многим престарелым мужикам в Голливуде уже нельзя будет вести себя так, как раньше, пишут «Известия»

Напомним, как уже сообщал портал Тeleprogramma.pro, суд над влиятельным некогда продюсером Харви Вайнштейном, которого обвиняют в изнасиловании и домогательствах начнется 6 мая 2019 года. Обвиняемому грозит немалый срок — 25 лет тюрьмы, хотя из 80 дел суд намерен учитывать только три, по которым срок давности еще не истек.