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Подруга Юлии Началовой заявила о желании удочерить 12-летнюю наследницу певицы 

Рамблер 27 минут назад
Фото: globallookpress.com
Давняя приятельница скончавшейся певицы Юлии Началовой, светская львица Лена Ленина, изъявила желание заняться воспитанием дочери звезды. Она сообщила, что с радостью удочерила бы 12-летнюю наследницу подруги.
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Как подчеркнула Ленина, она окружила бы девочку любовью и заботой, но, к сожалению, ей вряд ли позволят оформить опекунство.
"Хотела бы взять на воспитание твою Верочку, Юлечка. Но мне, наверное, никто не отдаст… Я бы любила ее, как родную", — написала она.
Звезда также написала в своем микроблоге в соцсети, что никогда не забудет Началову и всегда будет помнить ее.
Напомним, что певица умерла на 39-м году жизни в минувшую субботу. Отец исполнительницы, продюсер Виктор Началов, назвал официальной причиной кончины дочери абсцесс.
Шоу-бизнес , Лена Ленина
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