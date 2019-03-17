Знакомый Началовой рассказал об открывшемся у певицы кровотечении во время полета

Знакомый скончавшейся Юлии Началовой заявил в беседе с « МК », что одной из причин плохого самочувствия артистки стали не прижившиеся после операции грудные импланты.

Мужчина добавил, что у знаменитости открылось кровотечение прямо во время перелета из США в Москву. Певица была вынуждена вернуться обратно в Калифорнию. В Лос-Анджелесе ей провели повторную операцию.

СМИ уточнили, что Началова не подала иск на медицинскую клинику, в которой проводилась операция. В качестве моральной и физической компенсации артистке предложили постоянное бесплатное обслуживание.

Напомним, что 38-летняя Юлия Началова скончалась в субботу в 17 часов по московскому времени. Причиной смерти стал абсцесс. Родные уже назначали дату прощания с женщиной — 21 марта.