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Знакомый Началовой рассказал об открывшемся у певицы кровотечении во время полета 

Рамблер + ещё 3 58 минут назад
Знакомый скончавшейся Юлии Началовой заявил в беседе с «МК», что одной из причин плохого самочувствия артистки стали не прижившиеся после операции грудные импланты.
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Мужчина добавил, что у знаменитости открылось кровотечение прямо во время перелета из США в Москву. Певица была вынуждена вернуться обратно в Калифорнию. В Лос-Анджелесе ей провели повторную операцию.
СМИ уточнили, что Началова не подала иск на медицинскую клинику, в которой проводилась операция. В качестве моральной и физической компенсации артистке предложили постоянное бесплатное обслуживание.
Напомним, что 38-летняя Юлия Началова скончалась в субботу в 17 часов по московскому времени. Причиной смерти стал абсцесс. Родные уже назначали дату прощания с женщиной — 21 марта.
Шоу-бизнес , Видео
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