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О последних 24 часах в жизни Началовой расскажет Малахов 

Газета.Ru 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
О последнем дне российской певицы Юлии Началовой расскажет телеведущий Андрей Малахов в эфире телеканала "Россия 1". Об этом он сообщил в инстаграме.
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Уточняется, что зрители смогут узнать все, что происходило с певицей за день до ее смерти уже в понедельник, 18 марта, в 17.25 мск.
Ранее лечащий врач Началовой заявил, что она умерла случайно.
Юлия Началова умерла вчера, 16 марта, в возрасте 38 лет.
Российская певица и телеведущая была госпитализирована 8 марта, позднее артистку ввели в состояние искусственной комы. 16 марта врачи провели Началовой операцию, после которой певица в тот же день скончалась.
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Шоу-бизнес , Андрей Малахов
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