Почему дату похорон Началовой перенесли

Похороны Началовой: Пугачева, Басков и Киркоров среди ожидаемых лиц

Официальный представитель певицы Юлии Началовой Анна Исаева назвала дату и место похорон артистки, а также сообщила, где и когда пройдет церемония прощания. Об этом пишет ТАСС

«Юля будет похоронена на Троекуровском кладбище, улица Рябиновая, 24, в четверг, 21 марта. Прощание с Юлией в Траурном зале с 12 до 14 часов», — уточнила Исаева.

За несколько часов до появления этих данных источник из московской мэрии заявил, что певицу похоронят 19 марта.

В прошлую субботу в одной из московских больниц оборвалась жизнь Юлии Началовой. Певице было всего 38 лет. Трагическая весть затронула весь российский шоу-бизнес. Соболезнования родным и близким высказали Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Максим Галкин , Николай Басков, Валерий Леонтьев и многие другие ведущие российские исполнители.

По словам отца Началовой, причиной смерти дочери стал сильный абсцесс и заражение крови, с которыми не справилось сердце.

«Сильный абсцесс, заражение крови. Сердце не выдержало», — рассказал Виктор Началов.

Мужчина заявил, что не имеет никаких претензий по отношению к врачам, которые «делали все гениально», стараясь спасти жизнь его дочери, но оказались бессильны перед обострением болезни.

«Мы были рядом до последнего, но проститься так и не успели», — сокрушался отец Началовой.

В обсуждение трагедии включился бывший врач певицы Василий Шуров, лечивший ее от подагры. В беседе с mk.ru он подчеркнул, что за такое короткое время (артистку положили в больницу 8 марта) ни одно из диагностированных у нее заболеваний не могло привести к смерти. По его словам, причиной молниеносного обострения болезни оказались «небольшой гнойник и привычка Юли терпеть боль».

«Я до последнего был уверен, что Юлю спасут. По той информации, которую я получал из СМИ, ничего не предвещало летального исхода. Тем более, я помню, что еще полгода назад Юля была сравнительно здорова», — рассуждал врач.

Также Шуров высказал недоумение по поводу молчания докторов, скрывающих окончательный диагноз Началовой. К версии СМИ о том, что причиной обострения стало кровотечение из ноги, он отнесся скептически и выразил надежду, что в скором времени медики назовут точный диагноз.

«Кровотечение из ноги — это ерунда. Жгут накладывается, кровь останавливается. Если была большая потеря крови, делается переливание и все. Это же не расслоение аорты. Если произошло фатальное кровотечение, задели крупную артерию, то человек может сразу умереть, если вовремя не остановить кровь», — разъяснил медик.

Информация о вызове онколога для Началовой также не вызвала доверия Шурова. Он подчеркнул, что рак — «долгоиграющая» болезнь, которая не способна загубить человека за несколько дней.

«Даже если у нее обнаружил онкологию — от этого тоже экстренно не умирают, не за три дня уж точно. А тут раз и все, нет человека. Это какая-то катастрофа случилась. Мне бы хотелось изучить заключение, что там была за операция, что за кровопотеря», — сказал врач.

Самым необъяснимым в гибели своей бывшей пациентки он назвал внезапность. Специалист даже обратил внимание на соцсети певицы, где «ничего не предвещало трагедию». Он также указал на активный образ жизни певицы, которая водила дочь в школу и не была «прикована к кровати».

«Ни одно из прежних заболеваний не могло привести к летальному исходу так внезапно. Да, у Юли была подагра, но почки были в идеальном состоянии, никаким диализом и не пахло. Мы ее обследовали с ног до головы», — уверил Шуров.

Размышляя о причинах летального исхода исполнительницы, он начал вспоминать ее проблемы со здоровьем: ранее Началова страдала от язвы желудка, которая «давно прошла».

«Если не брать ее проблемы с суставами, в целом у Началовой достаточно приличное было состояние», — отметил доктор. По его предположению, у женщины началось заражение крови, отягощенное двусторонней пневмонией — эта причина показалась ему наиболее вероятной.

«Либо действительно случилось какое-то глобальное кровотечение несколько дней назад. И мозг умер уже тогда. Чисто формально ее подключили к аппарату, но мозг уже был необратимо поврежден», — добавил Шуров.

По словам врача, даже после смерти мозга на протяжении некоторого времени можно поддерживать работу сердца с помощью специальных аппаратов.

Версию отца Началовой, рассказавшего, что причиной смерти певицы стал сепсис, врач назвал правдоподобной.

«Образовался гнойник. Потом сепсис и полиорганная недостаточность — это когда все органы перестают работать — аппарат ИВЛ за тебя дышит, но внутри уже все умерло. Люди за 2-3 суток сгорают. Выходит, дело даже не в подагре», — заключил Шуров.

По его словам, привычка Началовой терпеть боль сыграла с ней злую шутку — женщина не обратилась за помощью специалистов вовремя, а потом было уже поздно.