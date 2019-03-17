Врач отреагировал на слухи о наркозависимости Началовой

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На слухи о наркозависимости Началовой отреагировал ее врач 

Газета.Ru 41 минуту назад
Лечащий врач певицы Юлии Началовой Василий Шуров прокомментировал слухи о том, что у нее якобы была наркозависимость. Об этом сообщает kp.ru.
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По его словам, эта информация не соответствует действительности.
"Юля не была зависима, не пила, не употребляла наркотики. Она проходила лечение в связи с подагрой", — подчеркнул Шуров.
Он добавил, что певица упала в обморок, и поэтому решила пойти к неврологу.
"Но уже в клинике выяснилось, что невролог здесь не нужен, у нее нарушена функция почек, как следствие подагры", — отметил Шуров.
Ранее сообщалось, что названы место и дата похорон Юлии Началовой.
Российская певица и телеведущая была госпитализирована 8 марта, позднее артистку ввели в состояние искусственной комы. 16 марта врачи провели Началовой операцию, после которой певица в тот же день скончалась.
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