«Проститься не успели»: отец раскрыл правду о смерти Началовой

По словам отца Юлии Началовой, причиной смерти 38-летней певицы стал сильный абсцесс и заражение крови. Он рассказал о том, что врачи «делали все гениально», однако не смогли спасти ее жизнь, а родственники не успели проститься со звездой, несмотря на то, что были рядом «до последнего».

Отец Юлии Началовой, чья смерть наступила 16 марта в одной из московских клиник, рассказал о причинах кончины 38-летней певицы. По его словам, к трагическому исходу привели сильный абсцесс и заражение крови, из-за которых не выдержало сердце, передает ТАСС

«Сильный абсцесс, заражение крови. Сердце не выдержало», — сказал Виктор Началов.

Он подчеркнул, что врачи старались спасти жизнь певицы и «делали все гениально», но справиться с обострением не удалось. По его словам, информация о гражданской панихиде и похоронах станет известна позднее.

«Мы были рядом до последнего, но проститься так и не успели», — передает слова отца Началовой «Регион Online».

Бывший лечащий врач Началовой, Василий Шуров, у которого артистка проходила курс лечения от подагры, подчеркнул в разговоре с « Московским Комсомольцем », что в такие сжатые сроки (певицу госпитализировали 8 марта) не могло привести к смерти ни одно из ранее диагностированных у нее заболеваний. Отмечается, что причиной столь быстрого развития событий стали «небольшой гнойник и привычка Юли терпеть боль».

«Я до последнего был уверен, что Юлю спасут. По той информации, которую я получал из СМИ, ничего не предвещало летального исхода. Тем более, я помню, что еще полгода назад Юля была сравнительно здорова», — сказал Шуров.

Врач также выразил удивление в связи с тем, что врачи продолжают скрывать окончательный диагноз и предположил, что правда станет известна в ближайшее время. Он выразил скептическое отношение к версии СМИ, в соответствии с которой причиной обострения стало кровотечение из ноги.

«Кровотечение из ноги — это ерунда. Жгут накладывается, кровь останавливается. Если была большая потеря крови, делается переливание и все. Это же не расслоение аорты. Если произошло фатальное кровотечение, задели крупной артерию, то человек может сразу умереть, если вовремя не остановить кровь», — заявил он.

Не вызвала доверия бывшего врача певицы и информация о том, что к Началовой вызвали врача-онколога. Шуров подчеркнул, что рак не может привести к смерти за несколько дней.

«Даже если у нее обнаружил онкологию — от этого тоже экстренно не умирают, не за три дня уж точно. А тут раз и все, нет человека. Это какая-то катастрофа случилась. Мне бы хотелось изучить заключение, что там была за операция, что за кровопотеря», — отметил медик.

Самым странным в смерти своей бывшей пациентки он назвал фактор внезапности. Шуров обратил внимание на инстаграм певицы, где «ничего не предвещало трагедию». В частности, он указал на то, что она сопровождала дочь в школу, вела активный образ жизни и не была «прикована к кровати».

«Ни одно из прежних заболеваний не могло привести к летальному исходу так внезапно. Да, у Юли была подагра, но почки были в идеальном состоянии, никаким диализом и не пахло. Мы ее обследовали с ног до головы», — рассказал врач.

Он признался, что у Началовой была диагностирована язва желудка, однако тут же оговорился, что она «давно прошла». Не была выявлена у певицы и гипертония.

«Если не брать ее проблемы с суставами, в целом у Началовой достаточно приличное было состояние», — заявил врач.

Он предположил, что у бывшей пациентки произошло заражение крови с двусторонней пневмонией, что могло стать причиной смерти после нескольких дней тяжелой борьбы за ее жизнь.

«Либо действительно случилось какое-то глобальное кровотечение несколько дней назад. И мозг умер уже тогда. Чисто формально ее подключили к аппарату, но мозг уже был необратимо поврежден», — добавил он.

По словам Шурова, в случае смерти мозга, в больнице могут на протяжении некоторого времени поддерживать работу сердца. Вместе с этим, он оговорился, что подобные заявления с его стороны являются лишь предположениями.

Узнав из СМИ, что отец Началовой заявил причиной ее смерти сепсис, врач назвал такую версию смерти правдоподобной.

«Образовался гнойник. Потом сепсис и полиорганная недостаточность — это когда все органы перестают работать — аппарат ИВЛ за тебя дышит, но внутри уже все умерло. Люди за 2-3 суток сгорают. Выходит, дело даже не в подагре», — подытожил он.

По словам Шурова, из-за того, что Началова привыкла терпеть боль, она не обратилась вовремя за медицинской помощью, и когда близкие забили тревогу, было уже слишком поздно.