Юрист Михаил Иоффе сообщил о главных претендентах. По словам адвоката, актер Владимир Этуш составил завещание еще 15 лет назад.
Иоффе развеял многочисленные спекуляции о якобы предстоящей борьбе родственников умершего актера. Главными претендентами на имущество Владимира Этуша считались его супруга Елена Горбунова и дочь Раиса Этуш.
"Никаких сюрпризов и новостей ни для жены, ни для его дочери нет и быть не может. Владимир Абрамович позаботился обо всех своих близких", — цитирует адвоката Михаила Иоффе Пятый канал.
Он добавил, что они вступят в права наследства через полгода, как и положено по закону.
Отметим, Владимир Этуш жил в центре Москвы вблизи Патриарших прудов в трехкомнатной квартире. Кроме того, у него была дача в подмосковном поселке под Икшей и счет в банке.
Напомним, 95-летний Владимир Этуш умер 9 марта в больнице, куда его доставили без сознания. По словам дочери артиста, причиной смерти могли стать проблемы с сердцем. Прах народного артиста СССР захоронен 13 марта на Новодевичьем кладбище Москвы.
За свою длинную жизнь Владимир Этуш сыграл более 150 ролей в театре и кино. Наибольшую известность и любовь зрителей актер приобрел благодаря комедийным ролям в фильмах Леонида Гайдая — "Кавказская пленница", "12 стульев" и "Иван Васильевич меняет профессию". Актер является ветераном Великой Отечественной войны и полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством".