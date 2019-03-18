Адвокат рассказал о борьбе за наследство Этуша

Иоффе развеял многочисленные спекуляции о якобы предстоящей борьбе родственников умершего актера. Главными претендентами на имущество Владимира Этуша считались его супруга Елена Горбунова и дочь Раиса Этуш

"Никаких сюрпризов и новостей ни для жены, ни для его дочери нет и быть не может. Владимир Абрамович позаботился обо всех своих близких", — цитирует адвоката Михаила Иоффе Пятый канал.

Он добавил, что они вступят в права наследства через полгода, как и положено по закону.

Отметим, Владимир Этуш жил в центре Москвы вблизи Патриарших прудов в трехкомнатной квартире. Кроме того, у него была дача в подмосковном поселке под Икшей и счет в банке.

Напомним, 95-летний Владимир Этуш умер 9 марта в больнице, куда его доставили без сознания. По словам дочери артиста, причиной смерти могли стать проблемы с сердцем. Прах народного артиста СССР захоронен 13 марта на Новодевичьем кладбище Москвы.