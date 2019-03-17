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Друг Началовой рассказал о последних днях певицы 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Ближайший друг Юлии Началовой певец Александр Панайотов рассказал о последних днях жизни певицы; он созванивался с ней перед тем, как ее погрузили в кому.
«Ее ввели в медикаментозную кому в понедельник, 11 марта, а мы как раз утром переписывались. А все началось еще 8 марта. У меня был концерт, она позвонила моей супруге Кате, которая, так получилось, еще и мой директор по совместительству, ее мама работает в больнице. И Юля обратилась к нам за помощью. Мы ее туда отправили, но там, к сожалению, не оказалось нужной специализации в хирургическом отделении и ее перенаправили в другую больницу», — приводит слова Панайотова «Московский комсомолец».
Он отметил, что 11 марта с утра он общался с ней. Началова говорила тяжело, но «была полна оптимизма, шутила». Вскоре ее погрузили в кому.
«У нее вся эта история, к сожалению, была давно. Сколько я ее помню, она всегда находилась в каком-то пограничном состоянии, всегда какая-то напасть — то одна история, то другая, она всегда лечилась», — сказал Панайотов.
По его словам, Началова сначала не знала свой диагноз. Позже выяснила, что это подагра, и «перепробовала огромное количество способов, средств, методик», в том числе ездила за границу.
Портал также пишет со ссылкой на близких Началовой, что перед выездом в больницу на обследование из-за саднившей раны на ноге она вспомнила, что забыла взять свой талисман — игрушку тигренка, который был всегда с ней с четырех лет. Его привезли, только когда она была уже в коме.
Началова умерла в субботу, ей было 38 лет. Певица была госпитализирована 11 марта, в день смерти ей провели операцию на ноге. Отец артистки сообщил, что она умерла из-за абсцесса.
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Шоу-бизнес , Видео , Александр Панайотов , Московский комсомолец
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