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Кадышевой подарили золотой «Майбах» с личным водителем 

News.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: News.ru
Композитор Александр Костюк подарил своей супруге певице Надежде Кадышевой элитный автомобиль за 15 $ млн Презент исполнительница получила без повода.
«Мы подарили с сыном Надежде новый автомобиль. Он светлый, как она сама, весь золотой. До этого был «Роллс Ройс», но «Майбах» нам больше нравится», — рассказал Костюк в программе «Ты не поверишь» на НТВ.
Солистка ансамбля «Золотое кольцо» катается на новом авто с личным водителем.
Ранее News.ru писал, что единственный сын Кадышевой попал в ДТП на роскошном Ferrari GTC4Lusso в центре Москвы. 34-летний Григорий Костюк врезался в фургон на площади у Никитских ворот.
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