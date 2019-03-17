Композитор Александр Костюк подарил своей супруге певице Надежде Кадышевой элитный автомобиль за 15 $ млн Презент исполнительница получила без повода.
«Мы подарили с сыном Надежде новый автомобиль. Он светлый, как она сама, весь золотой. До этого был «Роллс Ройс», но «Майбах» нам больше нравится», — рассказал Костюк в программе «Ты не поверишь» на НТВ.
Солистка ансамбля «Золотое кольцо» катается на новом авто с личным водителем.
Ранее News.ru писал, что единственный сын Кадышевой попал в ДТП на роскошном Ferrari GTC4Lusso в центре Москвы. 34-летний Григорий Костюк врезался в фургон на площади у Никитских ворот.