Бодров-старший признался, что отговаривал Балабанова от съемок «Брата-2»

По словам Бодрова, он сомневался, что продолжение станет таким же хорошим, как первый фильм.

Советский и российский режиссер Сергей Бодров-старший рассказал, что он был против съемок картины «Брат-2» и даже старался убедить Алексея Балабанова приостановить проект.

«Пытался его отговорить: "Леша, ты такую картину сделал! Зачем тебе эти хоккеисты, Америка? "», — заявил он в интервью «Известиям».

Однако сразу после выпуска продолжения «Брата» в прокат Бодров-старший, по собственному признанию, поменял свое мнение. Он рассказал, что Балабанов создал «настоящую кассовую картину» и «супербоевик».

В свою очередь поклонники оригинальной картины создали в Интернете ряд петиций с просьбой «запретить Барецкому наживаться на имени Алексея Балабанова».