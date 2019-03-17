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«Почему так несправедливо»: Басков отреагировал на смерть Началовой 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Российский исполнитель Николай Басков отреагировал на смерть певицы Юлии Началовой, отметив, что она "навсегда в его сердце". Об этом он написал на своей странице в инстаграме.
"Юлечка моя дорогая, сколько лет мы были рядом, сколько программ и поездок, как так…" — посетовал Басков.
Он также выразил сожаление по поводу того, что не сможет больше услышать "заразительный смех и волшебный голос" Началовой.
"Почему так несправедливо… Ты навсегда в моем сердце…" — заключил Басков.
Российская певица и телеведущая Юлия Началова была госпитализирована 8 марта, позднее артистку ввели в состояние искусственной комы. 16 марта врачи провели Началовой операцию, после которой певица в тот же день скончалась.
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