«Почему так несправедливо»: Басков отреагировал на смерть Началовой

Российский исполнитель Николай Басков отреагировал на смерть певицы Юлии Началовой, отметив, что она "навсегда в его сердце". Об этом он написал на своей странице в инстаграме.

"Юлечка моя дорогая, сколько лет мы были рядом, сколько программ и поездок, как так…" — посетовал Басков.

Он также выразил сожаление по поводу того, что не сможет больше услышать "заразительный смех и волшебный голос" Началовой.

"Почему так несправедливо… Ты навсегда в моем сердце…" — заключил Басков.

Российская певица и телеведущая Юлия Началова была госпитализирована 8 марта, позднее артистку ввели в состояние искусственной комы. 16 марта врачи провели Началовой операцию, после которой певица в тот же день скончалась.