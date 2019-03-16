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«Самая поющая девушка нашей страны» — Виктор Дробыш о Юлии Началовой 

ТК «Звезда» 12 часов назад
Фото: globallookpress.com
Заслуженный артист России Виктор Дробыш выразил соболезнования родным и близки певицы Юлии Началовой.
Юлия Началова была одной из самых поющих девушек в РФ. Об этом в беседе со «Звездой» заявил композитор, музыкальный продюсер, Заслуженный артист России Виктор Дробыш, комментируя печальную новость о смерти исполнительницы.
«Это большое горе, в первую очередь для семьи, для близких. Это ужас, что такая молодая, талантливая, красивая девушка ушла так рано. Это, конечно, потеря для шоубизнеса. Она была одной из самых поющих девушек нашей страны. Она талантливая, начала очень рано… Мои соболезнования семье. Дай бог им пережить это горе», — сказал Дробыш.
Ранее пиар-менеджер артистки Анна Исаева сообщила, что Началовой не стало, у нее перестало биться сердце.
С пятилетнего возраста Юлия Началова начала петь на профессиональной сцене. Важным событием в творческой жизни юной певицы стала победа в телевизионном конкурсе «Утренняя звезда» в 1991—1992 годах.
В 1997 году у Началовой вышел сингл «Герой не моего романа». В 2003 году она участвовала в реалити-шоу «Последний герой».
В 2005 году Юлия Началова была ведущей программы «Ветер побед» на телеканале «Звезда».
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Шоу-бизнес , Виктор Дробыш , ТК "Звезда"
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