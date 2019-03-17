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Галкин и Киркоров прокомментировали смерть Началовой 

Рамблер 51 минуту назад
Коллеги скончавшейся накануне 38-летней Юлии Началовой откликнулись на ее смерть на своих страницах в соцсетях.
Максим Галкин поделился, что следил за новостями о состоянии Началовой, но верил, что она сможет справиться с болезнями. Он также поделился тем, что совсем недавно они вместе принимали участие в съемках, поэтому осознание утраты особенно тяжёлое.
«Да, переживали, следили за страшными обрывками новостей о её тяжёлом состоянии, но уверены были, что выкарабкается, ведь невозможно, чтоб так рано. Ведь совсем недавно вместе снимались — смеялись. Просто нет слов. 38 лет, бедная девочка. До слёз», — написал Галкин.
Бывший муж отреагировал на смерть Началовой
Не скрывает эмоций по поводу случившегося и Филипп Киркоров. В своем инстаграме он написал о несправедливости столь раннего ухода из жизни.
«Ну почему БОГ забирает именно таких и так рано, неужели ТАМ, не хватает АНГЕЛОВ… ПРОЩАЙ, АНГЕЛ, по имени ЮЛЯ…» — пишет Киркоров.
Юлия Началова умерла 16 марта в возрасте 38 лет.
Комментарии25
Шоу-бизнес , Видео , Филипп Киркоров , Максим Галкин
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