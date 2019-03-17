Проклятие «Последнего героя»: умер каждый пятый участник

Проклятие «Последнего героя»: из тех, кто снимался в четвертом сезоне умер каждый пятый участник

«Остаться в живых», «Супер игра», «Забытые в раю» — все это названия сезонов экстремального шоу на выживание под общим названием «Последний герой». Вполне нормальные названия, скажете вы. Да, нормальные. А вот четвертый сезон назвали «Конец игры». Прошло несколько лет и стали умирать те, кто был на той злополучной игре. Что происходит с составом этого злополучного сезона?

Жанна Фриске: умерла 15 июня 2015 года от неоперабельной опухоли мозга в 40 лет

Кадр из видео реалити-шоу «Последний герой»

Когда-то Дана Борисова высказала мысль, что процедура ЭКО может стать опасной для здоровья женщины. Отец Жанны Фриске тогда резко высказался в защиту дочери, которая была беременна. И именно с помощью ЭКО родился Платон.

Вскоре после рождения долгожданного наследника Жанна начала мучиться головными болями. Обследование выявило рак мозга.

Тогда почитатели таланта Жанны поднялись по всей стране, стали присылать деньги, чтобы обеспечить любимой актрисе лучших врачей всех профилей и любые лекарства, которые только могут понадобиться.

Опухоль оказалась агрессивной. Она разрослась, разбросала метастазы, проросла сквозь ткани мозга. Когда папарацци смог пробраться на территорию частного владения, где жили Жанна, ее муж Дмитрий Шевелев и сын Платон, то на фотографиях, сделанных там, Жанну было не узнать. Опухшее лицо, тусклые короткие волосы — болезнь сожрала всю красоту, а потом и убила сорокалетнюю актрису.

Владимир Фриске, отец Жанны, вначале категорически не соглашался с гипотезой о том, что ЭКО может быть опасным для женщины, повышая риск возникновения рака. Но позже сам стал ярым сторонником этого предположения.

Особенно его уверенность укрепилась, когда Владимир поговорил с матерью умершей от рака Анастасии Хабенской , и та тоже выказала опасения по поводу модной процедуры. Их публично поддержала и певица Лолита.

Яна Волкова: умерла 16 января 2018 после долгой болезни в 55 лет

Кадр из видео реалити-шоу «Последний герой»

Ее история попадания в шоу извилиста и запутанна. Женщина работала водителем-телохранителем. Она подала заявку на участие еще тогда, когда проходил кастинг во второй сезон. Подала — и забыла о ней, потому что долго не было ответа.

Но ответ все-таки пришел. Яна уехала в Москву, чтобы пройти еще один кастинг — теперь вживую.

Вначале просто поговорили с претендентами, записали коротенькие интервью. Потом был разговор с психологом. Из 55000 претендентов осталось 1200 человек. Их-то и отвезли на полигон МЧС под Москвой, в Ногинск. Бегали, прыгали, ползали, спускались с высоток на веревках…

После полигона оставили 50 человек. Оттуда поехали в поликлинику МЧС для обследования. И тут медкомиссия выяснила, что Яне нужна операция, и чем скорее, тем лучше (причины болезни не разглашаются). Редакторы шоу пообещали ждать Волкову на следующую игру.

Она уехала домой, прооперировалась, восстановилась и стала ждать, когда же ей позвонят. Но следующий состав шоу состоял из одних только звезд, так что надежда оставалась только на четвертую серию игр. Яна все же дождалась четвертого сезона, приняла в нем участие и стала победительницей.

Выигрыш она потратила на благие дела: помощь приюту для бездомных животных, помощь жителям Донбасса и Луганщины. Но в январе 2018 года в редакцию шоу написала дочь Яны и сообщила, что мама умерла после долгой болезни.

Девушка сетовала на горечь потери самого родного человека. «Я благодарна маме за все! За каждый шлепок по заднице, за каждое нравоучение, за каждое объятие, за каждое „Ребенок, я тебя люблю!“. Мама — это ангел, только без крыльев, а моя мама ангел с крыльями!»

Децл: 3 февраля 2019 года, умер от сердечной недостаточности в 35 лет

Кадр из видео реалити-шоу «Последний герой»

Кирилл Толмацкий , больше известный как рэпер Децл, был очень адекватным человеком при всей неординарности своего имиджа. Именно так о нем отзывался Николай Дроздов , который провел рядом с рэпером много времени, наблюдая того в экстремальных условиях.

Там, где другие срывались на грубость или лентяйничали, Кирилл работал. Он добывал пропитание, заботился о лагере, о союзниках. Знаменитый естествознатель уверен, что Кирилл приезжал на остров не за пиаром, а затем, чтобы доказать самому себе, что он может пройти любые испытания, и он их с честью прошел.

Дроздов рассказал, что его удивило, как Кирилл решил не исполнять общее правило носить бандану. Просто из-за того, что он не хочет нарушать свой имидж. Так и ходил в кепке, невзирая на всеобщее осуждение.

Информация о смерти Децла пришла 3 февраля этого года от отца Кирилла, по совместительству, его продюсера.

После выступления в ночном клубе Ижевска, Децл ушел к себе в гримерку. Там исполнителю стало плохо, он упал, позвали на помощь, пытались реанимировать, но безуспешно. Ему было всего 35 лет. Причиной смерти называют сердечную недостаточность.

Юлия Началова: 16 марта 2019 года умерла из-за сочетания болезней после операции в 38 лет

Кадр из видео реалити-шоу «Последний герой»

Юля росла балованным ребенком. С самого детства она привыкла ко вниманию, достатку и востребованности. И ехала на остров она с мыслью о том, что для камеры все будут делать вид, что голодные, а на самом деле, в кустах будут стоять накрытые для участников столы.

Когда оказалось, что все совершенно не так, девушка испугалась. Она рыдала, просила ее отпустить, говорила, что больше не выдержит… Она вымещала раздражение на операторах и других участницах шоу. Долго это продолжаться не могло, все видели, что Юля на грани нервного срыва.

Она продержалась на проекте всего ничего, но успела вынести всем мозг настолько, что другие участники сделали для Юлии исключение и единодушным решением отправили ее на Большую землю. Она совершенно не была создана для выживания в экстремальных условиях.

Проклятие острова все же настигло женщину. Незаживающая из-за повышенного сахара в крови ранка на ноге была инфицирована. Инфекция попала в кровь. На фоне нескольких тяжелых заболеваний, очень быстро развился сепсис, пневмония, за ними произошел массовый отказ органов, и Юля даже при помощи реанимационных аппаратов не смогла справиться с инфекцией.

Непонятно одно: как можно было не научить пациента с диабетом ухаживать за ранками на ногах, которые неизбежно появляются у таких больных?

16 марта 2019 года Юлия Началова умерла. Ей было всего 38 лет. Причиной смерти стала предположительно полиорганная недостаточность на фоне сепсиса.

Вокруг этих смертей еще будет много кривотолков и разговоров. Кто-то решит, что все это никак не связано, кто-то будет советовать «видеть знаки», кому-то вся эта череда смертей покажется закономерной. Как бы там ни было, а мир покинули четыре ярких, сильных, красивых молодых человека, которых если и вспоминать, то только добрым словом.