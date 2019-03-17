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Собчак разрешила ребенку плескаться в лужах и запретила мультфильмы 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Instagram
Телеведущая Ксения Собчак рассказала о методах воспитания своего сына Платона. О своем опыте она рассказала в эфире телеканала НТВ.
По ее словам, у них дома запрещены мультфильмы, за исключением развивающих два раза в неделю, и интернет-игры. Вместо этого Платон «много читает, учит стихи и занимается английским в возрасте двух с половиной лет».
Также она заявила, что хочет передать сыну ощущение, что мир «прекрасен и полон чудес».
«Вот хочет он в луже поплескаться — я лучше один раз сдам это все в химчистку, чем когда ты не надо, там грязно, это пыльно, не трогай», — пояснила она.
В 2013 году Ксения Собчак оказалась в центре скандала. В сети появилась запись телефонного разговора, который будто бы состоялся между телеведущей и сотрудницей домоуправления.
«Здесь взрослый дом для нормальных людей. Понимаете? Центр Москвы. И подстраиваться под каких-то гаденышей я не буду. Почему у меня прав меньше, чем у каких-то *** (женщина легкого поведения), мелких *** (гомосексуалистов)? Я детей не люблю. Мне вообще наплевать, во сколько они спят. Пусть спят в другом месте. Мне *** (наплевать) на этого ребенка», — говорила на записи женщина голосом, похожим на голос Собчак.
Позже ведущая заявила, что эти слова принадлежат не ей.
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Шоу-бизнес , Ксения Собчак , НТВ
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