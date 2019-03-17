Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Телеканалы меняют сетку программ из-за смерти Началовой 

Газета.Ru 31 минуту назад
Фото: ТАСС
"Пятый канал" в воскресенье, 17 марта, в 9.00 мск покажет новый фильм из цикла "Моя правда" после известия о смерти российской певицы Юлии Началовой. Об этом сообщается на сайте телеканала.
На телеканале напомнили, что в последние годы эстрадная певица страдала от аутоиммунного заболевания, которое "отнимало силы и красоту". Там напомнили, что артистка "пережила три тяжелых развода". Также, добавили на "Пятом канале", Началова из-за этих проблем оказалась "за бортом шоу-бизнеса", который при этом "так ее привлекал".
Ранее телеведущий Юрий Николаев назвал Началову "удивительно способной девочкой".
Газета.Ru: последние новости
Собчак скорбит по Юлии Началовой С кем будет жить дочь Началовой, рассказал источник Дана Борисова не может поверить в смерть Юлии Началовой
Шоу-бизнес , Юрий Николаев , ТРК "Петербург-Пятый канал"
Читайте также
Видео
Россия снова запугала Запад ракетами
Политика Армия
Порошенко поведал о «триедином ударе» по России
Украина Политика
Убивший 49 человек новозеландский стрелок хотел больше крови
В мире Происшествия
«Лицемерие и цинизм»: Россия отомстит Европе
Политика В мире
«Фу, животные!»: Киркоров и Басков взбесили россиян
Шоу-бизнес
Порошенко наступает на пятки Зеленскому
Украина В мире
Менеджер Началовой сообщила о последствиях операции
Шоу-бизнес
В Крыму развернули самый большой российский флаг
Общество
Доктор вынес свой вердикт тяжелобольной Началовой
Шоу-бизнес
Обнародован отчет о смерти Лесина
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение