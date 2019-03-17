Телеканалы меняют сетку программ из-за смерти Началовой

"Пятый канал" в воскресенье, 17 марта, в 9.00 мск покажет новый фильм из цикла "Моя правда" после известия о смерти российской певицы Юлии Началовой. Об этом сообщается на сайте телеканала.

На телеканале напомнили, что в последние годы эстрадная певица страдала от аутоиммунного заболевания, которое "отнимало силы и красоту". Там напомнили, что артистка "пережила три тяжелых развода". Также, добавили на "Пятом канале", Началова из-за этих проблем оказалась "за бортом шоу-бизнеса", который при этом "так ее привлекал".