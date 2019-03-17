Пенкин рассказал о проблемах со здоровьем Началовой

Пенкин рассказал, что познакомился с Юлей достаточно давно, когда они еще выступали в казино «Метелица».

«Она была очень светлым, теплым, добрым человеком. Красивым внутри и внешне. Запомнится она веселым, жизнерадостным, теплым человеком. Тяжело все это… Как-то это все не укладывается…», — признался артист.

Он сообщил, что встречался с Юлией в конце прошлого месяца. Началова в честь 23 Февраля подарила ему корзину цветов. Они до сих пор стоят в квартире Сергея Пенкина.

«Скоро нужно будет выбрасывать цветы, потому что они уже все [завяли]. Мне просто страшно, я не знаю, как сделать это», — произнес певец.

Пенкин припомнил одну из встреч с Юлией Началовой, когда она, превозмогая боль и опираясь на помощника, продолжала ходить на высоких каблуках, чтобы хорошо выглядеть.