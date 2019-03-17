Композитор и певец Сергей Пенкин рассказал, как старалась выглядеть шикарной Юлия Началова, когда уже начались проблемы со здоровьем. Он также припомнил их недавнюю встречу, которая, как оказалось, стала последней. Интервью артист дал телеканалу РЕН ТВ.
Пенкин рассказал, что познакомился с Юлей достаточно давно, когда они еще выступали в казино «Метелица».
«Она была очень светлым, теплым, добрым человеком. Красивым внутри и внешне. Запомнится она веселым, жизнерадостным, теплым человеком. Тяжело все это… Как-то это все не укладывается…», — признался артист.
Он сообщил, что встречался с Юлией в конце прошлого месяца. Началова в честь 23 Февраля подарила ему корзину цветов. Они до сих пор стоят в квартире Сергея Пенкина.
«Скоро нужно будет выбрасывать цветы, потому что они уже все [завяли]. Мне просто страшно, я не знаю, как сделать это», — произнес певец.
Пенкин припомнил одну из встреч с Юлией Началовой, когда она, превозмогая боль и опираясь на помощника, продолжала ходить на высоких каблуках, чтобы хорошо выглядеть.
«38 лет, а она все равно была наивная, как ребенок. Жалко, что так рано ушла. Она еще многое могла бы сделать», — убежден исполнитель.