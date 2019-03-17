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Назван наиболее вероятный победитель «Евровидения-2019» 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Испанская газета El Periodico опубликовала рейтинг претендентов, которые наиболее вероятно будут среди лидеров по итогам песенного конкурса "Евровидение-2019".
По мнению издания, основным претендентом на победу в конкурсе является голландский исполнитель Дункан Лоуренс с песней "Arcade". Отмечается, что он с легкостью прошел национальный отбор, где его ставили в один ряд с такими всемирно известными исполнителями, как Coldplay и Адель.
На следующей строчке, по версии издания, располагается шведский исполнитель Джон Людвик с песней "Too late for love". Газета пишет, что Швеция всегда славилась своими исполнителями и последние пять лет не покидала десятку лидеров конкурса, а в 2012 и 2015 ее исполнители становились победителями конкурса.
На третью строчку газета поставила российского исполнителя Сергея Лазарева с песней "Scream". По мнению издания, Россия стала одним из претендентов на успех сразу после выбора Лазарева своим представителем, который может реабилитировать страну за неудачи прошлых двух лет.
Кроме того, El Periódico также отмечает швейцарского исполнителя Луку Хенни с танцевальной композицией "She got me" и испанского исполнителя Мики Нуньеса, который, по мнению издания, может стать "темной лошадкой" конкурса.
Издание также пишет, что сильную конкуренцию могут составить Элени Фурейра от Кипра, занявшая в 2018 году второе место, итальянский исполнитель Махмуд, чей клип на песню "Soldi" посмотрели уже более 48 миллионов человек.
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