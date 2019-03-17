Анфиса Чехова показала последнюю фотографию с Началовой

Телеведущая Анфиса Чехова опубликовала в своем инстаграме последнюю фотографию, которую она успела сделать с певицей Юлией Началовой.

Она рассказала, что на этой фотографии она запечатлена с артисткой после того, как они пели в караоке.

Она также выразила мнение, что Началовой было "мало отпущено".