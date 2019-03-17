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Анфиса Чехова показала последнюю фотографию с Началовой 

Газета.Ru 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Телеведущая Анфиса Чехова опубликовала в своем инстаграме последнюю фотографию, которую она успела сделать с певицей Юлией Началовой.
Она рассказала, что на этой фотографии она запечатлена с артисткой после того, как они пели в караоке.
"Кукольная внешность, божественный голос, от которого у меня мурашки по коже бежали и слезы наворачивались", — описала Чехова достоинства Началовой.
Посмотреть эту публикацию в Instagram

На этой фотографии запечатлена наша последняя встреча с Юлей. Она была так хороша, мы пели в караоке, и я думала, как же природа щедро наградила её! Кукольная внешность, божественный голос, от которого у меня мурашки по коже бежали и слёзы наворачивались! Мы не были близкими подругами, но каждый раз при встрече было ощущение, что знаем друг друга сто лет! Добрая, открытая, с отличным чувством юмора, смелая, не боящаяся выносить на публику свои ошибки, дабы другие их не повторяли! Милая девочка! Как мало ты нам подарила себя! И как много ты успела подарить нам своего таланта! Маленькая, но сильная небесная птичка, возвращайся к Источнику Вечной Любви! Спасибо за всё Тепло, Эмоции и Любовь, что ты излучала🙏🏻 Как горько, что так мало тебе было отпущено… Сострадаю всем родным и близким Юли🙏🏻 Как же им сейчас тяжело 😭😭😭😭

Публикация от  Anfisa Chekhova (@achekhova)

Она также выразила мнение, что Началовой было "мало отпущено".
Ранее телеведущий Юрий Николаев назвал Началову "удивительно способной девочкой".
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Шоу-бизнес , Анфиса Чехова , Юрий Николаев
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