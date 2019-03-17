"Кукольная внешность, божественный голос, от которого у меня мурашки по коже бежали и слезы наворачивались", — описала Чехова достоинства Началовой.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
На этой фотографии запечатлена наша последняя встреча с Юлей. Она была так хороша, мы пели в караоке, и я думала, как же природа щедро наградила её! Кукольная внешность, божественный голос, от которого у меня мурашки по коже бежали и слёзы наворачивались! Мы не были близкими подругами, но каждый раз при встрече было ощущение, что знаем друг друга сто лет! Добрая, открытая, с отличным чувством юмора, смелая, не боящаяся выносить на публику свои ошибки, дабы другие их не повторяли! Милая девочка! Как мало ты нам подарила себя! И как много ты успела подарить нам своего таланта! Маленькая, но сильная небесная птичка, возвращайся к Источнику Вечной Любви! Спасибо за всё Тепло, Эмоции и Любовь, что ты излучала🙏🏻 Как горько, что так мало тебе было отпущено… Сострадаю всем родным и близким Юли🙏🏻 Как же им сейчас тяжело 😭😭😭😭