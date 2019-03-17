Началова была настоящим борцом, заявила Жасмин

Певица Юлия Началова была настоящим борцом, она умела искренне дружить, преданно любить и быть стойкой, в ее кончину невозможно поверить, сказала РИА Новости певица Жасмин.

В субботу вечером представитель Началовой сообщила, что артистки не стало. Ее отец Виктор Началов в беседе с РИА Новости причиной смерти назвал остановку сердца, которую спровоцировал воспалительный процесс. Дата и место похорон еще не известны.

"Юля была настоящим борцом, умела видеть чужую боль за своей собственной, умела искренне дружить, преданно любить, быть стойкой и никогда не терять своего поразительного жизнелюбия, несмотря ни на какие сложности, которых в ее судьбе было ох как немало. У Юли осталась дочка Верочка… Соболезнования родным и близким, скорбим вместе с вами", — сказала артистка.

Юлия Началова родилась в Воронеже в семье профессиональных музыкантов. Ее отец руководил ансамблем, а мать была солисткой. Она занималась музыкой с детства, в 1991-1992 года приняла участие в телевизионном конкурсе "Утренняя звезда" и одержала победу. За творческую жизнь она записала несколько альбомов, снималась в кино и выступала в качестве телеведущей. Широкой публике она запомнилась благодаря хитам "Учитель", "Дюймовочка", "Герой не моего романа".