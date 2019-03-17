Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Началова была настоящим борцом, заявила Жасмин 

РИА Новости 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
Певица Юлия Началова была настоящим борцом, она умела искренне дружить, преданно любить и быть стойкой, в ее кончину невозможно поверить, сказала РИА Новости певица Жасмин.
В субботу вечером представитель Началовой сообщила, что артистки не стало. Ее отец Виктор Началов в беседе с РИА Новости причиной смерти назвал остановку сердца, которую спровоцировал воспалительный процесс. Дата и место похорон еще не известны.
"Юля была настоящим борцом, умела видеть чужую боль за своей собственной, умела искренне дружить, преданно любить, быть стойкой и никогда не терять своего поразительного жизнелюбия, несмотря ни на какие сложности, которых в ее судьбе было ох как немало. У Юли осталась дочка Верочка… Соболезнования родным и близким, скорбим вместе с вами", — сказала артистка.
Юлия Началова родилась в Воронеже в семье профессиональных музыкантов. Ее отец руководил ансамблем, а мать была солисткой. Она занималась музыкой с детства, в 1991-1992 года приняла участие в телевизионном конкурсе "Утренняя звезда" и одержала победу. За творческую жизнь она записала несколько альбомов, снималась в кино и выступала в качестве телеведущей. Широкой публике она запомнилась благодаря хитам "Учитель", "Дюймовочка", "Герой не моего романа".
Последние новости
Умерла Юлия Началова Порошенко назвал новые санкции против России "триединым ударом" В Совбезе сообщили о переброске войск НАТО к границам России
Комментарии
Шоу-бизнес , Юлия Началова , РИА Новости
Читайте также
Видео
Россия снова запугала Запад ракетами
Политика Армия
Порошенко поведал о «триедином ударе» по России
Украина Политика
Убивший 49 человек новозеландский стрелок хотел больше крови
В мире Происшествия
«Лицемерие и цинизм»: Россия отомстит Европе
Политика В мире
«Фу, животные!»: Киркоров и Басков взбесили россиян
Шоу-бизнес
Порошенко наступает на пятки Зеленскому
Украина В мире
Менеджер Началовой сообщила о последствиях операции
Шоу-бизнес
В Крыму развернули самый большой российский флаг
Общество
Доктор вынес свой вердикт тяжелобольной Началовой
Шоу-бизнес
Обнародован отчет о смерти Лесина
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение