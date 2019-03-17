Сергей Лазарев назвал Юлию Началову «русской Мэрайей Кэри»

Началова умерла в субботу вечером на 39-м году жизни. Об этом сообщила ее пиар-директор Анна Исаева.

"Юля — это певица, которую я всегда называл русской Мэрайей Кэри, потому что у Юли, одной из немногих в нашей стране, были невероятно свободные, ненадуманные мелизмы (мелодические фигуры, украшающие мелодию), такой подвижный голос, такой потрясающий субтон и песочек в голосе, при этом ноты могла брать высоченные…", — написал Лазарев своем аккаунте в Instagram.

Он добавил, что артистка недополучила должного ей внимания зрителя и слушателя, так как "подобная культура в нашей стране массово не особо востребована среди публики".

"Сегодня Юли не стало… Давайте ценить людей, когда они рядом, потому что потом может быть слишком поздно! Юля! Небесный потрясающий голос… Покойся с миром!" — написал он.

Юлия Началова родилась в Воронеже в семье профессиональных музыкантов. Ее отец руководил ансамблем, а мать была солисткой. Она занималась музыкой с детства, в 1991-1992 годах приняла участие в телевизионном конкурсе "Утренняя звезда" и одержала победу. За творческую жизнь она записала несколько альбомов, снималась в кино и выступала в качестве телеведущей. Широкой публике она запомнилась благодаря хитам "Учитель", "Дюймовочка", "Герой не моего романа".

Мэрайя Кэри — американская певица, лауреат премии "Грэмми".