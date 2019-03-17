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В финале шоу «Один в один» победил подопечный Юлии Началовой 

Вести.Ru + ещё 10 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Певица и звездный наставник музыкально-пародийного шоу "Один в один" телеканала "Россия 1" Юлия Началова скончалась в больнице, но программа с ее участием вышла в эфир. Зрители смогли увидеть, как она трогательно опекала своего подопечного Павла Крюкова, изображавшего Григория Лепса, и он стал победителем народного сезона.
Также в ходе шоу Юлия Началова спела вместе с Ираклием дуэтом: они изображали Леонида Агутина и Анжелику Варум.
Юлия Началова начала участвовать в съемках шоу еще в 2014 году. Она перевоплотилось в примадонну, исполнив песню Аллы Борисовны Пугачевой, и заняла второе место по количеству перевоплощений в образы противоположного пола.
После завершения нескольких сезонов певица стала звездным наставников шоу "Наш выход".
8 марта 2019 года Юоия Началова была госпитализирована в критическом состоянии после осложнений артрита и высокого уровня сахара в крови. Врачи ввели певицу в искусственную кому, но ее сердце не выдержало.
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