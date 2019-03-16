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Режиссер Марлен Хуциев доставлен в реанимацию 

ТК «Звезда» + ещё 3 18 минут назад
Фото: globallookpress.com
У 93-детнего мужчины открылось желудочно-кишечное кровотечение.
Режиссер Марлен Хуциев доставлен в реанимацию одной из клиник в Москве. У деятеля культуры открылось желудочно-кишечное кровотечение.
Режиссеру стало плохо дома, он потерял сознание. О случившемся в скорую помощь сообщил его сын.
Перед Новым годом Хуциев попал в реанимацию вместе с супругой. Состояние обоих оценивалось как тяжелое. Жену режиссера врачи спасти не смогли. Сама Хуциев был выписан в конце февраля.
93-летний Марлен Хуциев — советский и российский кинорежиссер, сценарист, актер и педагог. В 1986 году он был удостоен звания народного артиста Советского Союза, награжден Госпремией РФ (1993).
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