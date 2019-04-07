Дочь Юлии Началовой в траурном платье впервые появилась на публике после похорон мамы

Вера Алдонина сыграла для зрителей лирическую композицию на фортепиано.

Дочь певицы Юлии Началовой Вера Алдонина впервые появилась на публике после похорон своей мамы. В Instagram отец ребенка Евгений Алдонин разместил видеозапись. На кадрах можно увидеть, что девочка в траурном черном платье сидит за фортепиано и исполняет душевную, очень грустную и лирическую композицию. Как известно, девочка прекрасно играет, неплохо поет, а еще танцует в балете.

«Моя любиая и талантливая доченька! Любим тебя!» — написал слова поддержки отец ребенка Евгений Алдонин.

Отметим, что именно отцу пришлось сообщить страшную для своего ребёнка новость. Вера Алдонина прилетела из Лондона. Отец сел с ней в машину и сказал, что ее мамы больше нет. По признанию футболиста, девочка сначала не поверила в это. В столицу Англии ее собирала еще Юлия Началова. Тогда у популярной исполнительницы не было никаких проблем со здоровьем. Позже стало известно, что девочка проплакала всю ночь.

Добавим, что Евгений Алдонин рассказывал, что ребёнок очень сильно переживает смерть самого родного человека. У Веры сейчас сложный возраст — ей 12 лет. Известно, что девочка будет жить у родителей Началовой. Такое решение было принято на семейном совете.

Юлия Началова скончалась 16 марта в одной из московских клиник. Она поздно обратилась за помощью. У певицы развился сепсис. «Вторую волну» она не смогла перенести. Сердце талантливой исполнительницы не выдержало. Похоронили звезду 21 марта на Троекуровском кладбище.