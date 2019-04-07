Вера Алдонина сыграла для зрителей лирическую композицию на фортепиано.
Дочь певицы Юлии Началовой Вера Алдонина впервые появилась на публике после похорон своей мамы. В Instagram отец ребенка Евгений Алдонин разместил видеозапись. На кадрах можно увидеть, что девочка в траурном черном платье сидит за фортепиано и исполняет душевную, очень грустную и лирическую композицию. Как известно, девочка прекрасно играет, неплохо поет, а еще танцует в балете.
«Моя любиая и талантливая доченька! Любим тебя!» — написал слова поддержки отец ребенка Евгений Алдонин.
Отметим, что именно отцу пришлось сообщить страшную для своего ребёнка новость. Вера Алдонина прилетела из Лондона. Отец сел с ней в машину и сказал, что ее мамы больше нет. По признанию футболиста, девочка сначала не поверила в это. В столицу Англии ее собирала еще Юлия Началова. Тогда у популярной исполнительницы не было никаких проблем со здоровьем. Позже стало известно, что девочка проплакала всю ночь.
Добавим, что Евгений Алдонин рассказывал, что ребёнок очень сильно переживает смерть самого родного человека. У Веры сейчас сложный возраст — ей 12 лет. Известно, что девочка будет жить у родителей Началовой. Такое решение было принято на семейном совете.
Юлия Началова скончалась 16 марта в одной из московских клиник. Она поздно обратилась за помощью. У певицы развился сепсис. «Вторую волну» она не смогла перенести. Сердце талантливой исполнительницы не выдержало. Похоронили звезду 21 марта на Троекуровском кладбище.