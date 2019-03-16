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Пригожин поделился воспоминаниями о Началовой 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с RT прокомментировал сообщение о смерти певицы Юлии Началовой.
«Я знал её с детства, с 90 года… она была великолепной, красивой, потрясающей, светлой девчонкой. Светлая память. Жалко, когда такие красивые и молодые девчонки уходят. Мы надеялись, что она поборет недуг, который её окружил. Она была такой очаровашкой, всегда была жизнерадостной, очень приветливой. Грустно. Очень», — отметил Пригожин.
16 марта стало известно, что умерла российская певица Юлия Началова.
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